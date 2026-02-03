VIDEO | ¡Ya es parte del equipo! La "bienvenida" de los compañeros de Lucas Cepeda al Elche

Por: Gonzalo Zamora

Uno de los buenos proyectos del fútbol nacional es el caso de Lucas Cepeda, quien durante este mercado de fichajes abandonó Colo Colo para dar el gran salto a Europa, donde esecíficamente llegó al Elche de España. Esta es la primera experiencia del delantero en el extranjero y se espera que pueda tener un papel protagonista en el equipo.

Actualmente el Elche se ubica en la 13a posición de La Liga, donde apenas unos días tras su arribo al equipo, el delanter nacional pudo tener su esperado debut ante un duro rival, nada más y nada menos que el FC Barcelona. Lamentablemente su equipo cayó por 3-1, donde se le vió bastante participativo e incluso tuvo una buena chance de anotar su primer gol.

Si bien en el encuentro ante el FC Barcelona, Lucas Cepeda entró desde la banca, se espera que más pronto que tarde se gane un puesto como titular y pueda demostrar todas las habilidades que incluso ya lo tienen dentro de La Roja. Por ahora el próximo desafío del Elche será ante la Real Sociedad, este sábado desde las 17:00 horas.

Lucas Cepeda ya sumó sus primeros minutos este fin de semana en el Elche de España, pese a haber llegado al club hace menos de una semana. Fue aquí donde se enfrentó al FC Barcelona y aunque su equipo cayó por 3-1, dejó buenas sensaciones dentro de la cancha, donde incluso tuvo una buena ocasión de gol.

Una cariñosa "bienvenida"

El delantero nacional continúa los entrenamientos junto al Elche, quienes este fin de semana se enfrentarán a la Real Sociedad por una nueva fecha de La Liga. Es aquí donde sus nuevos compañeros ya le demostraron todo su cariño al hacerlo pasar por el ya concocido pasillo, donde le dieron cariñosos golpes en la cabeza.

Revisa el divertido momento a continuación:

