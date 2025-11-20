Cristóbal Campos se refiere a la crisis de U de Chile y fulmina a Michael Clark: “el payaso que…”

En Universidad de Chile se desató un caos después de que saliera a la luz la triangulación realizada para comprar las acciones del club, la que tiene directamente vinculado a Michael Clark. Toda esta situación fue aprovechada por Cristóbal Campos, exarquero de la U que acaba de hacer añicos al por ahora presidente azul.

El exjugador de la U estalló públicamente y utilizó sus redes sociales para referirse a Clark, revelando algunas situaciones que dejan mucho que desear del dirigente que acaba de ser sancionado con una multa de 2.500 millones de pesos y cinco años de inhabilidad dirigencial.

Cristóbal Campos hace añicos a Michael Clark

"El mismo payaso que me sacó del club, que me echó a través de una llamada sin saber nada y excusándose para sacarme del club hasta el día de hoy sin dar la cara. Sin esperar la resolución de un juez, (vendido de FF) el mismo que me dejó sin nada teniendo aún un año de contrato", comenzó escribiendo el arquero.

Pero eso no fue todo, porque también lanzó que “el que ahora levanta una copa y se vende con la gente hasta tirándole mier… a las otras instituciones… supieran los que te conocemos que no tienes conocimiento de lo que es el fútbol, solo un aficionado de camisa y corbata del rugby, un títere más de los que ya sabemos”.

Así las cosas, a Michael Clark le llueve sobre mojado al estar viviendo momentos legales bastante complejos. A todo ello se le suman las críticas de Cristóbal Campos, que podrían ser las primeras de muchas si más futbolistas deciden revelar secretos.

