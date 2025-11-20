Cristóbal Campos se refiere a la crisis de U de Chile y fulmina a Michael Clark: “el payaso que…”

Cristóbal Campos hace añicos a Michael Clark.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Iván Zamorano aviva la polémica con Pavez.

"Reflejo del dolor...": Iván Zamorano aviva la polémica con Esteban Pavez y sus halagos a la UC
Chile y su nuevo Ranking FIFA.

¿Inicia el repunte? Chile termina el mes con este nuevo y positivo Ranking FIFA
ANFP sentencia descenso de Melipilla.

Equipo del fútbol chileno desciende tras dura sanción de la ANFP: le quitaron 36 puntos
Hijo de Horacio de la Peña rompe récord.

Representa a Chile: hijo de Horacio de la Peña hace historia con este inédito récord en el tenis
Colo Colo venta Alan Saldivia.

Ganarían 2 millones de dólares: la jugosa venta que esperan concretar en Colo Colo
Fiscalía confirma formalización por homicidio culposo en tragedia del Bruma

Tras muerte de 7 pescadores: Fiscalía confirma formalización por homicidio culposo en tragedia del Bruma
de paul colo colo

¿No quiere competencia? La respuesta de Fernando De Paul por más arqueros en Colo Colo
“Abuela, que bajo has caído…”: Pamela Jiles y la burla a Jeannette Jara que se volvió en su contra

“Abuela, que bajo has caído…”: Pamela Jiles y la burla a Jeannette Jara que se volvió en su contra

¡Sonríen los piratas! El millonario premio que recibiría Coquimbo Unido por Cecilio Waterman

¡Sólo faltan los repechajes! Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 ya están listas

En Universidad de Chile se desató un caos después de que saliera a la luz la triangulación realizada para comprar las acciones del club, la que tiene directamente vinculado a Michael Clark. Toda esta situación fue aprovechada por Cristóbal Campos, exarquero de la U que acaba de hacer añicos al por ahora presidente azul.

El exjugador de la U estalló públicamente y utilizó sus redes sociales para referirse a Clark, revelando algunas situaciones que dejan mucho que desear del dirigente que acaba de ser sancionado con una multa de 2.500 millones de pesos y cinco años de inhabilidad dirigencial.

Cristóbal Campos hace añicos a Michael Clark

"El mismo payaso que me sacó del club, que me echó a través de una llamada sin saber nada y excusándose para sacarme del club hasta el día de hoy sin dar la cara. Sin esperar la resolución de un juez, (vendido de FF) el mismo que me dejó sin nada teniendo aún un año de contrato", comenzó escribiendo el arquero.

Quizás te pueda interesar: ¿No quiere competencia? La respuesta de Fernando De Paul por más arqueros en Colo Colo

Cristóbal Campos hace añicos a Michael Clark.
El mensaje compartido por Campos en su Instagram.

Pero eso no fue todo, porque también lanzó que “el que ahora levanta una copa y se vende con la gente hasta tirándole mier… a las otras instituciones… supieran los que te conocemos que no tienes conocimiento de lo que es el fútbol, solo un aficionado de camisa y corbata del rugby, un títere más de los que ya sabemos”.

Así las cosas, a Michael Clark le llueve sobre mojado al estar viviendo momentos legales bastante complejos. A todo ello se le suman las críticas de Cristóbal Campos, que podrían ser las primeras de muchas si más futbolistas deciden revelar secretos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Iván Zamorano aviva la polémica con Pavez.

"Reflejo del dolor...": Iván Zamorano aviva la polémica con Esteban Pavez y sus halagos a la UC
Chile y su nuevo Ranking FIFA.

¿Inicia el repunte? Chile termina el mes con este nuevo y positivo Ranking FIFA
ANFP sentencia descenso de Melipilla.

Equipo del fútbol chileno desciende tras dura sanción de la ANFP: le quitaron 36 puntos
Hijo de Horacio de la Peña rompe récord.

Representa a Chile: hijo de Horacio de la Peña hace historia con este inédito récord en el tenis
Colo Colo venta Alan Saldivia.

Ganarían 2 millones de dólares: la jugosa venta que esperan concretar en Colo Colo
Fiscalía confirma formalización por homicidio culposo en tragedia del Bruma

Tras muerte de 7 pescadores: Fiscalía confirma formalización por homicidio culposo en tragedia del Bruma
de paul colo colo

¿No quiere competencia? La respuesta de Fernando De Paul por más arqueros en Colo Colo
“Abuela, que bajo has caído…”: Pamela Jiles y la burla a Jeannette Jara que se volvió en su contra

“Abuela, que bajo has caído…”: Pamela Jiles y la burla a Jeannette Jara que se volvió en su contra

¡Sonríen los piratas! El millonario premio que recibiría Coquimbo Unido por Cecilio Waterman

¡Sólo faltan los repechajes! Las selecciones clasificadas al Mundial 2026 ya están listas
La polémica actitud de Jere Klein en plena formalización

“¡Váyanse! ¡Hijos de…!”: La polémica actitud de Jere Klein en plena formalización

¡Se llevó todos los elogios! El mensaje de Nicolás Córdova a Darío Osorio al ser figura en La Roja
Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

“Ahí perdió en la elección pasada”: Jara criticó ausencia de Kast en debates ante inminente segunda vuelta

¡Tras una gran victoria! La reacción de los hinchas peruanos al triunfo de La Roja
Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

“Las hijas están mintiendo”: Nuevo antecedente provoca declaraciones cruzadas en Caso María Ignacia González

¡Con un comentarista salvando a todos! Arranca la Liguilla del Ascenso de la Primera B
Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años

"No es primera vez que hace esto”: Joven denuncia fuerte acoso de hombre contra su hermana de 16 años
Michael Clark y triangulación para comprar U de Chile.

Se supo todo: la triangulación para comprar a la U de Chile con Michael Clark como protagonista
Colo Colo busca financiamiento para el estadio.

Atención albos: las empresas que buscan a Colo Colo para financiar el nuevo Estadio Monumental
alexander aravena diría adiós a Gremio.

Alexander Aravena apunta a México y en la UC se frota las manos: estos millones recibirían