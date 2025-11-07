¡Continúa el legado! Nieto de histórico de Colo Colo entrena con el primer equipo

Este fin de semana Colo Colo visitó a Ñublense en el sur del país con el objetivo de sumar puntos para poder ingresar a los puestos de copas internacionales, mientras que el cuadro de los diablos rojos, continuaba en carrera para salir de los puestos de mitad de tabla y no complicarse con el descenso en las últimas fechas.

El partido estuvo bastante disputado entre ambos equipos, donde el cacique intentaba proponer el control del partido, pero no pudo sacar diferencas hasta la segunda mitad, cuando en el minuto 55', Vicente Pizarro logró abrir la cuenta para los albos. Este fue la única anotación del encuentro que le dio la victoria a la visita.

Con este resultado, Colo Colo continúa en la octava posición de la tabla de colocaciones, donde debe al menos llegar al séptimo lugar para clasificar a la Copa Sucamericana, pero actualmente se encuentra a cuatro puntos de este puesto que lo tiene Universidad de Chile, quienes deben jugar su duelo pendiente ante Everton.

Mañana desde las 15:00 horas, Colo Colo visitará a Unión Española con el objetivo de sumar puntos para acercarse a los puestos de copas internacionales, mientras que el cuadro hispano busca salir de la peligrosa zona del descenso, donde está a sólo un punto de la salvación, por lo que irán con todo en este encuentro.

¿Viene con el mismo talento?

Pero además de este encuentro, una de las cosas que sorprendió esta semana en el cuadro albo fue la presencia de Franco Garrido en los entrenamientos del primer equipo, el jugador está en la categoría sub-18 donde es titular y además es el nieto de Carlos Caszely. El joven jugador es uno de los beneficiados con las políticas de Fernando Ortiz de que los juveniles tengan un rol más protagonista en el equipo.

