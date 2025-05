La polémica medida de la justicia a favor de Manuel Monsalve: las reacciones que generó la noticia

Durante la jornada se conoció la resolución de la Segunda Sala de la Corte Suprema ante la apelación que la defensa del exsubsecretario Manuel Monsalve presentó por el rechazo al recurso de amparo con el que buscaban dar término a la prisión preventiva que mantiene desde el 19 de noviembre. Recordemos que el político fue denunciado por una extrabajadora de su cartera por el delito de violación.

El abogado de la Defensoría Penal Pública, Víctor Providel, informó este lunes que la Corte Suprema acogió el amparo presentado permitiéndole sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario total en Viña del Mar a Monsalve. En la instancia el experto en leyes mencionó que “él está tranquilo” y confirmó que será liberado en cuanto el 7° Juzgado de Garantía emita la resolución pertinente para irse a su casa.

“Se sustituye la prisión preventiva que actualmente pesa respecto del amparado, por la medida de arresto domiciliario total, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y arraigo nacional”, dice la resolución entregada este lunes. Por ahora, la investigación seguirá en curso y se le prohibió al político acercarse a la presunta víctima quien se ha encontrado, según su abogada María Elena Santibáñez bastante afectada psicológicamente luego de denunciar.

Cabe mencionar que la noticia de la nueva media cautelar contra Monsalve ha generado diversas reacciones, por ejemplo la candidata presidencial Evelyn Matthei dio a conocer su malestar con la justicia públicamente a través de su cuenta de X. "Lo único que hicieron costumbre fue la impunidad. Vergonzoso e indignante" escribió compartiendo el link a la noticia.

Según consignó Emol quien también se refirió al tema fue el abanderado de republicanos, José Antonio Kast, quien lamentó "el cambio de medida cautelar respecto del señor Monsalve. Está próximo a emitirse un informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, habría sido positivo que todos aquellos parlamentarios de gobierno que han dilatado el pronunciamiento y la llegada a la sala del informe, hubiesen acelerado el trámite. Vemos de nuevo como la política de gobierno, encubre a alguien que está imputado por un delito grave" señaló.

"Otro golpe duro a las víctimas, a la sociedad y en particular a las mujeres. Se suponía que éste era un gobierno feminista, acaban de dejar en prisión domiciliaria total al presunto violador Monsalve. Amigo personal de Boric, amigo personal de Bachelet, amigo y encubierto por Tohá". Y en Chile me están diciendo que ¿hay justicia, que se protege a las víctimas, que el poder no corrompe?", lanzó por su parte el candidato del PDG, Franco Parisi.

