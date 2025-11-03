¡Los sentenció secretaría! La furia de Esteban Paredes tras el descenso de Santiago Morning

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Johannes Kaiser lanza acusación contra el SML

¡Polémica en ascenso! Kaiser lanza grave acusación contra el SML por “intervención electoral”
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas
Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"

¡BOCHORNOSO! La situación de la Terraza VIP en duelo de Huachipato con Universidad de Chile
José Antonio Kast se lanzó contra presidente Boric tras anuncio de Punta Peuco

¡Se lanzó contra presidente Boric! José Antonio Kast reaccionó furioso a fin de penal Punta Peuco   
El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar
católica vs colo colo

¡Nadie lo esperaba! Multicampeón con Universidad Católica sale del club y se retira del fútbol
Exesposa de hombre asesinado en Quilicura revela nuevos detalles

¿Una amiga lo traicionó? Exesposa de vecino de Quilicura asesinado revela impactantes detalles   
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre
Presidente Bpric anuncia fin de Punta Peuco

Adiós a Punta Peuco: Presidente Boric anunció fin del penal para violadores de DDHH   

Este fin de semana, Santiago Morning disputaba su último partido por la Primera B de nuestro fútbol, donde además el equipo ya estaba prácticamente descendido tras la resta de 9 puntos debido a unos temas de secretaría, los cuáles tenían que ver principalmente con problemas en el pago de cotizaciones a sus jugadores.

Pese a esto, el Chago se enfrentó a San Luis de Quillota, consiguiendo una buena victoria por 3-0, despidiéndose así de manera digna de la segunda categoría de nuestro fútbol profesional y de paso dejando fuera de la liguilla del ascenso al cuadro canario y permitiendo que Santiago Wanderers continúe en competencia.

Sumado al anterior castigo ya puesto sobre Santiago Morning, también se debe esperar si se le quitan seis puntos más por las denuncias de Magallanes y Cobreloa, ya que el actual gerente deportivo del equipo, Esteban Paredes, estuvo presente en el banco técnico del equipo repartiendo instrucciones, siendo que aún no cuenta con la licencia para hacerlo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Con respecto al descenso de Santiago Morning, donde el equipo quedó a un punto de la salvación tras la resta de nueve unidades por castigos impuestos por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, la desazón fue total en todos los hinchas del equipo y también en Esteban Paredes, quien es el nuevo gerente técnico del equipo.

La furia de Paredes tras el descenso

Tras confirmarse su caída a la segunda división de nuestro fútbol, Esteban Paredes se fue con todo contra esta situación y los responsables. "Esos nueve puntos que nos faltan, que fueron del año pasado, que tendrían que habernos quitado el año pasado, no este año, es lamentable, no sé quienes son los jueces que dictaminan esto”.

También te puede interesar: ¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre

NOTAS DESTACADAS

Johannes Kaiser lanza acusación contra el SML

¡Polémica en ascenso! Kaiser lanza grave acusación contra el SML por “intervención electoral”
Alejandro Tabilo se mete al Main Draw del ATP 250 de Chengdú en China.

¿Hará la gracia nuevamente? Alejandro Tabilo se enfrentará al GOAT en Atenas
Modifican medidas cautelares de Camila Polizzi por oferta laboral de Arsmate

¿Hola otra vez Arsmate? Justicia modifica medidas cautelares de Camila Polizzi por “oferta de trabajo"

¡BOCHORNOSO! La situación de la Terraza VIP en duelo de Huachipato con Universidad de Chile
José Antonio Kast se lanzó contra presidente Boric tras anuncio de Punta Peuco

¡Se lanzó contra presidente Boric! José Antonio Kast reaccionó furioso a fin de penal Punta Peuco   
El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar

El giro más doloroso: Detenido por muerte de fotógrafo y sus hijos en La Reina sería un familiar
católica vs colo colo

¡Nadie lo esperaba! Multicampeón con Universidad Católica sale del club y se retira del fútbol
Exesposa de hombre asesinado en Quilicura revela nuevos detalles

¿Una amiga lo traicionó? Exesposa de vecino de Quilicura asesinado revela impactantes detalles   
La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre
Presidente Bpric anuncia fin de Punta Peuco

Adiós a Punta Peuco: Presidente Boric anunció fin del penal para violadores de DDHH   
Lucas Assadi y su procedimiento en la U.

Lo quieren sí o sí: el exigente tratamiento al que se somete Lucas Assadi para superar su lesión
La Roja en el Mundial Sub 17.

Estará imperdible: dónde, cuándo y cómo ver a La Roja en el Mundial Sub 17
Superclásico Futsal entre Colo Colo y la U.

No se salva nadie: Superclásico de Futsal entre Colo Colo y la U se suspende por incidentes
Gustavo Álvarez dejaría la U.

Para dar el salto: la sorpresiva e irrechazable oferta que sacaría a Gustavo Álvarez de la U
Colo Colo pierde a su figura.

Y puede seguir creciendo: la lista de siete jugadores que dejarán Colo Colo para 2026
Coquimbo Unido campeón del 2025.

¿Colo Colo, la U o la UC? Gran figura de Coquimbo Unido elige su próximo club para 2026
"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada

"Varios partidos en el cuerpo": En la U admiten que hay cansancio tras su peor semana de la temporada
Los millones que ganó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia

¡El botín pirata!: Los millones que se embolsó Coquimbo Unido tras consagrarse campeón por primera vez en su historia
Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla

Destapan una larga recuperación para Alexis Sánchez tras su lesión en el Sevilla: "No volverá hasta..."
La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U

¡Sin piedad alguna!: La bronca de Gustavo Álvarez por infantil penal en derrota de la U ante Huachipato