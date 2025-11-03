¡Los sentenció secretaría! La furia de Esteban Paredes tras el descenso de Santiago Morning

Este fin de semana, Santiago Morning disputaba su último partido por la Primera B de nuestro fútbol, donde además el equipo ya estaba prácticamente descendido tras la resta de 9 puntos debido a unos temas de secretaría, los cuáles tenían que ver principalmente con problemas en el pago de cotizaciones a sus jugadores.

Pese a esto, el Chago se enfrentó a San Luis de Quillota, consiguiendo una buena victoria por 3-0, despidiéndose así de manera digna de la segunda categoría de nuestro fútbol profesional y de paso dejando fuera de la liguilla del ascenso al cuadro canario y permitiendo que Santiago Wanderers continúe en competencia.

Sumado al anterior castigo ya puesto sobre Santiago Morning, también se debe esperar si se le quitan seis puntos más por las denuncias de Magallanes y Cobreloa, ya que el actual gerente deportivo del equipo, Esteban Paredes, estuvo presente en el banco técnico del equipo repartiendo instrucciones, siendo que aún no cuenta con la licencia para hacerlo.

Con respecto al descenso de Santiago Morning, donde el equipo quedó a un punto de la salvación tras la resta de nueve unidades por castigos impuestos por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, la desazón fue total en todos los hinchas del equipo y también en Esteban Paredes, quien es el nuevo gerente técnico del equipo.

La furia de Paredes tras el descenso

Tras confirmarse su caída a la segunda división de nuestro fútbol, Esteban Paredes se fue con todo contra esta situación y los responsables. "Esos nueve puntos que nos faltan, que fueron del año pasado, que tendrían que habernos quitado el año pasado, no este año, es lamentable, no sé quienes son los jueces que dictaminan esto”.

