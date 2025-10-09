Vergonzoso: La insólita y cuestionable reacción de Pablo Milad tras eliminación de Chile Sub 20

Insólita reacción de Pablo Milad.

Por: Fabián Marambio

Chile Sub 20 vivió un verdadero calvario en el Mundial de la categoría, sumando solo un triunfo y tres derrotas en la competencia. Para sorpresa de pocos, Pablo Milad no quiso dar la cara y se arrancó para no enfrentar a los medios después de sumar un nuevo fracaso al mando de la ANFP.

Cuando todos esperaban que diera declaraciones tras la derrota ante México, el mandamás del fútbol chileno se escondió y escapó para no enfrentar a los medios. Un día después fue visto en el Estadio Fiscal de Talca en el duelo entre Colombia y Sudáfrica, donde los periodistas intentaron conocer su opinión.

Pablo Milad no quiso enfrentar a los medios tras fracaso de Chile Sub 20

Sin embargo, el presidente de la ANFP causó indignación cuando respondió "no hablo con ustedes". Todo esto fue confirmado por Radio ADN, destacando la vergonzosa actitud de todos los representantes de la ANFP que no quisieron dar la cara por su pésima gestión.

Pablo Milad no quiso dar la cara tras fracaso en el Mundial.
Pablo Milad se escondió de la prensa tras humillación de Chile Sub 20.

Este es solo uno de los tantos hechos lamentables que ha protagonizado Milad, quien es catalogado por muchos como el peor presidente en toda la historia de la ANFP. El fútbol chileno está sumergido en una profunda crisis y muchos acusan que es especialmente por su pésima gestión.

Lo cierto es que su estadía finaliza en 2026 y aún tiene algunos meses para seguir al mando de la ANFP. La gran misión de los clubes del fútbol chileno es elegir a un nuevo presidente que corrija el rumbo del fútbol chileno y mejore todas las irregularidades que se han visto con Milad al mando.

