¿Con dardito a Alexis? Arturo Vidal explica la razón por la que puede irse de Colo Colo

Arturo Vidal le deja dardito a Alexis Sánchez.

Por: Fabián Marambio

Arturo Vidal lanzó la bomba y aseguró que su estadía no está asegurada en Colo Colo de cara al próximo año, todo esto a pesar de haber renovado su contrato automáticamente. Muchos se preocuparon por ello, y el propio "King" explicó la situación lanzándole un dardito a Alexis Sánchez.

Fue después de caer ante Deportes Puerto Montt cuando a Vidal le preguntaron por qué dejaría el Cacique. Él, fiel a su estilo, respondió que "soy y un jugador competitivo, toda la vida me ha gustado competir, por algo me vine y no me quedé en Europa, donde podía jugar hasta los 50 años en un equipo que pelee en media tabla o por el descenso".

Después de estas palabras muchos especularon que podía ser un dardito para Alexis Sánchez, quien se ha mantenido en Europa durante las dos últimas temporadas jugando en Udinese y Sevilla, equipos de media tabla que han estado incluso complicados con el descenso los últimos años.

Arturo Vidal quiere seguir en Colo Colo, pero...

Al "King" le gustaría seguir en el Cacique, pero si no clasifican a torneos internacionales podría verse obligado a dejar el equipo. "Si el próximo año no se clasifica a los objetivos, me sentaré con el presidente y veremos la mejor opción. No es una decisión que cualquier jugador pueda tomar, pero soy competitivo", afirmó la leyenda del fútbol chileno.

Así las cosas, los hinchas del Cacique están divididos ante la continuidad del volante. Si bien es cierto que hay muchos que añoran su continuidad, también hay muchos otros que no están del todo contentos con su situación en el equipo, sobre todo su nivel y el alto sueldo que recibe mensualmente.

