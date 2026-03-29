¡ÚLTIMA HORA!: La impensada decisión de la FIFA sobre Irán y su baja del Mundial 2026

A mediados de marzo, Ahmad Donyamali, ministro de Deportes de Irán, anunció públicamente que su selección no participaría en el Mundial de Norteamérica 2026, y tras semanas de especulaciones sobre qué pasaría con su cupo, desde la FIFA por fin anunciaron su tajante decisión respecto al complejo tema.

Fue debido a los conflictos bélicos en el Oriente Medio que dicho país optó por no formar parte de la Copa del Mundo que tendrá lugar precisamente en Estados Unidos, anfitrión con el que se desataron enormes tensiones políticas, dejando en el aire una plaza que incluso generó especulación en Chile.

En las últimas horas, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se refirió a las situación en diálogo con Univisión México, confirmando sorpresivamente que, pese a la negativa de la selección asiática, ya tomaron cartas en el asunto: "Trabajamos y vamos a hacer que Irán juegue este Mundial en las mejores condiciones".

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En exclusiva, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo, en un panorama geopolítico tan complejo. #EstaSemana con @Enrique_Acevedo | #nmásunivision



Puedes ver la entrevista completa en ViX y nuestro canal de YouTube. pic.twitter.com/88UrqR8Lw8 March 29, 2026

En esa línea, el mandamás del organismo rector del fútbol a nivel planetario fundamentó la iniciativa: "Irán representa a su gente, a los que viven en el país y a los que están en el extranjero. Clasificaron deportivamente a este Mundial, fue una de las selecciones que se clasificó muy pronto. Es un país de fútbol".

No habrá reemplazante para Irán en el Mundial 2026

"Queremos que Irán juegue. Va a jugar el Mundial 2026", insistió Infantino, y por si no quedaba lo suficientemente claro, y pese a los rumores, el suizo-italiano descartó que la FIFA estudie darle el cupo de Irán a otra selección: "No hay plan B, C o D. Que Irán diga presente en el torneo es el plan A".

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