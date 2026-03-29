Iván Morales deja atrás las críticas y su DT le dedica espaldarazo de lujo: "Hay que tener..."

Luego de un discreto paso por Cruz Azul y Sarmiento de Junín, Iván Morales parece haber encontrado su lugar en el mundo, y es que el delantero chileno goza de un gran presente en Argentinos Juniors y su entrenador, Nicolás Diez, le dedicó uno de lo mayores elogios de su carrera como futbolista.

Efectivamente, en este arranque de la temporada 2026, el ex Colo Colo y seleccionado nacional ya acumula seis partidos consecutivos sumando minutos con la camiseta del 'Bicho', y consciente de su crecimiento, su estratega le dio la oportunidad de ser titular en los últimos dos: frente a Platense y Lanús.

En conferencia de prensa, el técnico Diez no desaprovechó la instancia y se deshizo en elogios para el atacante de 26 años: "La verdad es que está haciendo un desgaste terrible, juega muy bien de espaldas. Se está bancando a defensores fuertes y tiene una potencia que no tenemos en otro delantero".

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En esa línea, quien fuera ayudante de Sebastián Beccacece en Universidad de Chile expuso que el recientemente apodado 'toro' tomó un rol que nadie del plantel cumplía: "Nos está dando un montón de cosas que a veces nos costaban. Ante Lanús jugó de espaldas contra dos centrales muy fuertes y dejó de frente a sus compañeros".

El DT ni se inmuta por la falta de gol de Morales

Y por si fuera poco, Nicolás Diez le bajó el perfil a la gran crítica que recibe Iván Morales: su falta de gol, algo que aparentemente al DT no le preocupa en lo absoluto: "Tuvo situaciones de gol y colabora mucho con la defensa. Está bien físicamente, eso me pone contento, hay que tener tranquilidad".

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