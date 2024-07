La impactante declaración de Tonka Tomicic sobre Parived en Fiscalía: contó detalles desconocidos 

Durante la jornada se filtró la declaración que Tonka Tomicic entregó al fiscal Eduardo Baeza sobre el Caso Relojes, que involucra a su exmarido, Marco Antonio López, más conocido como Parived. En concreto la ex rostro de Canal 13 aseguró que el acusado tenía todo el control sobre sus ingresos y contó momentos de su vida privada.

Cabe mencionar que, La Tercera tuvo acceso completo a la declaración de 12 páginas. “He trabajado desde los 13 años de edad ininterrumpidamente. Comencé trabajando en publicidad y en desfiles de moda, por el que me pagaban entre 15 y 50 mil pesos por probarme ropa y desfilar (...) Diez años después logré llegar a la televisión y desarrollar una actividad exitosa como presentadora de televisión, rostro publicitario de grandes compañías nacionales e internacionales y en grandes eventos sociales, lo que me permitió aumentar considerablemente mis ingresos” partió diciendo la modelo.

¿Qué contó Tonka en su declaración?

Sobre esta misma línea aseguró que en su trabajo como conductora de TV recibía $40 millones mésales, suma de dinero que lograba hacer crecer a $250 millones con publicidad y comerciales para grandes marcas. Además mencionó que su relación con Parived se extendió por 20 años y que lo conoció cuando él vivía en una casa de adobe en Lo Barnechea, lo describió como una persona espiritual y relajada que la guió mucho en su carrera pero que también la sumergió en una vida solitaria.

“En el periodo más intenso de mi actividad mi rutina diaria fue trasladarme de la casa al trabajo y viceversa, no salía con amigas o amigos, salvo cuando salíamos juntos con Marco Antonio. Él llegó a conocer a todas las personas que interactuaban conmigo en el trabajo respecto de los cuales me daba consejos, y desconfiaba de los desconocidos que se me acercaban para conversar” declaró mencionando que él la orientaba en los contratos que debía firmar y los proyectos en los que debía participar.

Por otro lado, la modelo manifestó que cuando su relación de estabilizó Parived dejó de trabajar y se dedicó a administrar los ingresos de ella. “Se abocó íntegramente a mi persona, como pareja y como mi consejero espiritual, profesional y después como administrador de lo que yo ganaba (...) Marco no trabajaba y tuvo un emprendimiento en la minería (cobre y oro) que yo siempre apoyé porque deseaba que surgiera y fuera exitoso. Nunca me entregó detalles del emprendimiento" lanzó.

Bajo esta misma línea, Tonka testificó que se arrepentía de no haber ahorrado y cuidado más su dinero, sobre todo porque ahora no tenía trabajo. “Además, nunca tuve conocimiento que él estuviera en el negocio de artículos de lujo. Le gustaban los autos de lujo y también los relojes de lujo, de hecho, el año 2010 le regalé uno marca IWC que compré en la tienda HBC, que luego él vendió, durante todos los años que estuvimos juntos debe haber tenido no más de tres relojes para su uso personal. Nunca supe que él se dedicara a la venta de relojes y nunca observé este tipo de especies en nuestro hogar” informó.

