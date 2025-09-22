¡Ojito azules!: La IA predice el futuro de la U y los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025

Esta semana se definirán los cuatro semifinalistas de la Copa Sudamericana, y en la antesala de estos encuentros de vuelta, le consultamos a la Inteligencia Artificial qué ocurrirá con Universidad de Chile y quiénes serán los equipos que continuarán en la carrera por la edición 2025 del certamen continental.

Para realizar este ejercicio, la herramienta escogida fue el popular ChatGPT, que para comenzar analizó la llave entre Lanús y Fluminense, y pese a que los argentinos llegan con ventaja por su triunfo por la mínima en casa, la IA asegura que el cuadro de Río de Janeiro lo dará vuelta y avanzará con un 2-1 en el global.

El siguiente partido fue Bolívar y Atlético Mineiro, donde tras el empate 2-2 en la ida, el chatbot de OpenAI avisa un entretenido 2-1, y por ende, un 4-3 global para el 'Galo'. Tras ello fue el turno de Once Caldas, que luego de vencer 2-0 a Independiente del Valle como local, rescatará un empate 1-1 como forastero y pasará la fase (3-1 global).

Finalmente, según ChatGPT, Universidad de Chile y Alianza Lima volverán a sacar chispas, pero a diferencia de la ida en Perú, abrirán el marcador que se terminarán llevando los azules por 2-1: "La U aprovecha la localía, a pesar de no tener público, y consigue un triunfo ajustado que le permite avanzar".

¿Dónde ver la U vs Alianza Lima?

Cabe mencionar que el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana está programado para el jueves 25 de septiembre desde las 21:30 horas, y se podrá ver exclusivamente a través de la señal deportiva de DirecTV, DSports en televisión y en su plataforma de streaming DGO.

