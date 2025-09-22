Guarello destapa severo castigo de Conmebol a la U tras nueva denuncia: "Se la dio en bandeja"

Mientras Universidad de Chile se prepara para la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, una denuncia del cuadro peruano a los azules genera preocupación, e incluso Juan Cristóbal Guarello dio por hecho que la Conmebol castigará drásticamente a la U en pleno certamen.

Fue en una nueva edición de su programa La Hora de King Kong que el comunicador se refirió a la querella del gigante limeño contra el Romántico Viajero: "Alianza Lima puso una denuncia en contra de Universidad de Chile porque unos vivos se colaron en el estadio y entraron con credencial de periodistas siendo hinchas".

"Este compadre, que no sé si entró a través de una página partidaria, lo cierto es que se anduvo exhibiendo en redes sociales: hay una denuncia de Alianza contra la U en la Conmebol por esto", profundizó, haciendo referencia a la carta que hizo pública el periodista Carlos Benavente del medio Ovación.

Alianza Lima denunció ante Conmebol que, pese a la sanción vigente, en el último duelo por Sudamericana ingresaron al estadio de Matute barristas principales de U de Chile, acreditados como prensa y con visto bueno de club chileno. Además, pidió reforzar seguridad para la vuelta. pic.twitter.com/2mvoU1lfRQ September 20, 2025

Una sanción económica

En esa línea, fue enfático en que si bien no habrá sanción en cancha, sí le costará una importante suma de dinero a Azul Azul: "Al ocurrir esto, habría roto el castigo de la Conmebol por el partido ante Independiente. Lo que hizo este tarado le puede salir caro. No le van a hacer perder los puntos, pero le van hacer perder plata".

"Cuidado con eso, porque la Conmebol es muy rápida para castigar y sacar plata", insistió Juan Cristóbal Guarello, que finalmente recriminó a la dirigencia de Universidad de Chile por permitir que se diera esta situación con los "hinchas" en el estadio de Alianza Lima: "Acá la U se la dio en bandeja a la Conmebol".

