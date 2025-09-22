Guarello destapa severo castigo de Conmebol a la U tras nueva denuncia: "Se la dio en bandeja"
Por: Kevin Vejar
NOTAS DESTACADAS
Mientras Universidad de Chile se prepara para la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, una denuncia del cuadro peruano a los azules genera preocupación, e incluso Juan Cristóbal Guarello dio por hecho que la Conmebol castigará drásticamente a la U en pleno certamen.
Fue en una nueva edición de su programa La Hora de King Kong que el comunicador se refirió a la querella del gigante limeño contra el Romántico Viajero: "Alianza Lima puso una denuncia en contra de Universidad de Chile porque unos vivos se colaron en el estadio y entraron con credencial de periodistas siendo hinchas".
"Este compadre, que no sé si entró a través de una página partidaria, lo cierto es que se anduvo exhibiendo en redes sociales: hay una denuncia de Alianza contra la U en la Conmebol por esto", profundizó, haciendo referencia a la carta que hizo pública el periodista Carlos Benavente del medio Ovación.
Una sanción económica
En esa línea, fue enfático en que si bien no habrá sanción en cancha, sí le costará una importante suma de dinero a Azul Azul: "Al ocurrir esto, habría roto el castigo de la Conmebol por el partido ante Independiente. Lo que hizo este tarado le puede salir caro. No le van a hacer perder los puntos, pero le van hacer perder plata".
"Cuidado con eso, porque la Conmebol es muy rápida para castigar y sacar plata", insistió Juan Cristóbal Guarello, que finalmente recriminó a la dirigencia de Universidad de Chile por permitir que se diera esta situación con los "hinchas" en el estadio de Alianza Lima: "Acá la U se la dio en bandeja a la Conmebol".
