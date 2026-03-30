¿Qué te parecen? La IA elige al entrenador que puede salvar a La Roja

Por: Gonzalo Zamora

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El día de hoy, La Roja cayó en la madrugada ante Nueva Zelanda en un nuevo amistoso durante la doble fecha FIFA de este mes. Los dirigidos por Nicolás Córdova cayeron por 4-1, marcando además el negativo hito de ser la primera selección de la Conmebol que es vencida por el cuadro oceánico.

Esta dura derrota causó grandes críticas por parte de los hinchas, ya que si bien en el duelo anterior ante Cabo Verde, la selección chilena consiguió quedarse con la victoria, no mostró un buen juego, siendo superado en muchos aspectos por los africanos.

Ahora La Roja debe mirar a sus próximos desafíos, donde además por parte de Nicolás Córdova continuarán trabajando en el tan ansiado recambio para así poder sacar de este mal momento futbolístico al combinado nacional.

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En la madrugada de hoy, La Roja cayó de manera inapelable ante Nueva Zelanda por 4-1 en un nuevo duelo amistoso por la FIFA Series. Esta dura derrota trajo grandes críticas por parte de los hinchas, quienes piden la salida de Nicolás Córdova, quien recordamos aún continúa como interino en la selección.

La IA tiene la solución

Pensando en el que puede ser el próximo director técnico de la selección chilena, se utilizaron distintas IA para ver a la mejor opción que puede sacar a Chile de este mal momento futbolístico. Es aquí donde dos nombres se repitiron constantemente, estos fueron los casos de Manuel Pellegrini y Gustavo Quinteros.

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