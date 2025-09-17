¡Una dura baja! Confirman la gravedad de la lesión de Javier Correa en Colo Colo

El pasado domingo, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Este partido además era el debut de Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo, donde no solo comienza con una derrota, sino que lo hace ante el máximo rival del equipo y por si fuera poco, perdiendo un título. Ahora, el nuevo estratega albo tendrá que replantearse el sistema de juego, ya que su gran objetivo es clasificar a una copa internacional.

Sin duda el momento que cambió todo para los albos en la Supercopa ante Universidad de Chile fue a la media hora del encuentro, momento en el que Sebastián Vegas fue expulsado y también cuando Javier Correa acusó molestias físicas y debió abandonar el encuentro, encendiendo además las alarmas en el cacique.

Pero ahora, se supo la verdadera gravedad de la lesión de Javier Correa y esto preocupa de gran manera a los hinchas, ya que podría estar un tiempo sin ser opción en Colo Colo. En definitiva, el delantero albo sufrió un desgarro del aductor izquierdo y actualmente se encuentra en rehabilitación, además de estar descartado para el duelo del próximo viernes 26 de septiembre ante Deportes Iquique.