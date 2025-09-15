¡Sorprendieron a todos! Celebración de Universidad de Chile afecta Copa Davis

El pasado domingo, finalmente se disputo la tan ansiada Supercopa, partido que enfrenta al último campeón tanto del Campenato Nacional como de la Copa Chile, donde en esta oportunidad se enfrentaban Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente. Si bien este duelo debió disputarse a principio de año, el calendario permitió que se disputara el pasado fin de semana.

El partido comenzó a favor del romántico viajero, ya que al minuto 18', Matías Sepúlveda anotó un golazo para poner en ventaja a los azules. En el minuto 30', todo empeoró para el cacique ya que sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas. Con esto la visita aprovechó al minuto 37' aumentar su ventaja gracias a Nicolás Guerra. Finalmente, Lucas Assadi estableció el definitivo 3-0 en el minuto 50'.

Con esta enorme victoria, Universidad de Chile consiguió el primer título de la temporada, teniendo en cuenta que quedó fuera de la Copa Chile de este año y se mantiene a 18 puntos del líder del Campeonato Nacional, teniendo más posibilidades en la Copa Sudamericana, donde ahora disputará la llave de los cuartos de final ante Alianza Lima.

Tras el enorme triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo en una nueva versión de la Supercopa, la euforia de los hinchas del romántico viajero fue total, ya que no sólo vencieron a su clásico rival, sino que les arrebataron un título. Fue aquí donde comenzaron a lanzar fuegos artificiales e incluso tuvieron algunos encontrones con carabineros.

Pero las celebraciones pasaron a otro ámbito, o más bien, a otro deporte, ya que este fin de semana también se disputó la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo. Fue en el último duelo entre Daniel Núñez y Louis Van Herck por el cuarto punto, donde todos en el court del estadio nacional fueron sorprendidos por los fuegos artificiales de los hinchas azules.