Votó por Messi: La sanción que arriesga futbolista de la U tras revelar su voto en elecciones presidenciales

La sanción que arriesga futbolista de la U tras revelar su voto en elecciones presidenciales

Por: Kevin Vejar

Este domingo, millones de chilenos se hicieron partícipes de las elecciones presidenciales 2025 para votar por uno de los ocho aspirantes a La Moneda, pero como era de esperarse, hay quienes no se tomaron en serio su deber cívico e incluso revelaron su voto, como es el caso de una futbolista de la U, que desde ya arriesga gravísimas sanciones.

Se trata de Camila Pavez, jugadora de la rama femenina de Universidad de Chile que desperdició su sufragio para realizar una humorada que no cayó para nada bien en las redes sociales, pues resulta que la delantera azul no solo dio a conocer su favorito para asumir la presidencia, sino que tampoco eligió uno de los nombres en la papeleta.

Resulta que la atacante del Romántico Viajero tachó con una enorme cruz desde la primera a la octava alternativa de la lista de candidatos, sumó el nombre del astro argentino Lionel Messi y le dio su voto con un corazón, y por si fuera poco, tomó una fotografía de su acción y la compartió en su cuenta personal de Instagram.

Podría ser sancionada y hasta detenida

Sin embargo, su polémica decisión no solo le significó críticas incluso de los fanáticos de la U, y es que según las normativas, Pavez ya estaría en la mira del Servel y Carabineros, quienes han sido categóricos respecto a la prohibición de sacarle fotos a un voto, por lo que deberá enfrentar sanciones legales e incluso podría ser detenida.

"El voto es un acto individual, libre y secreto. La Ley 18.700 establece claramente que la privacidad de la decisión es inviolable. Llamamos a los ciudadanos a no arriesgarse a cometer un delito que puede tener consecuencias penales graves", señala el organismo electoral respecto a quienes rompan dicha restricción.

