VIDEO | ¡Bastante satisfecho! Aníbal Mosa está muy contento con el presente de Colo Colo

Actualmente Colo Colo está teniendo un buen presente en la temporada, donde por el momento se ubican como el líder del Campeonato Nacional, sacándole una unidad de ventaja a Deportes Limache en el segundo lugar.

Por otro lado, también se está disputando la Copa de La Liga, el nuevo torneo que viene a traer mayor competencia al fútbol chileno, donde los albos vienen de vencer de buena manera a Deportes Concepción por 3-1 en condición de visitante.

Cabe recordar que para la Copa de La Liga, sólo los primeros equipos de cada grupo podrán avanzar hasta las semifinales, cosa que por ahora está consiguiendo Colo Colo en el primer lugar de su grupo en la competición.

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El próximo desafío de Colo Colo previo al regreso del Campeonato Nacional será nuevamente en la Copa de La Liga, donde esta vez irán como local ante Huachipato el próximo miércoles desde las 18:00 horas en el estadio monunental.

Muy satisfecho con el presente albo

Uno que está muy contento con lo que se viene haciendo actualmente en el cacique es Aníbal Mosa, quien además destaca la buena labor de Fernando Ortiz en el equipo. "Desde los últimos 15 años que llevo en Colo Colo no se había visto un técnico que tomara tanto en cuenta a los juveniles, creemos firmemente de que este proceso era una cosa de tiempo, donde las incorporaciones también le están tapando la boca a muchas personas".

Revisa a continuación las declaraciones del timonel albo:

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