¿Qué te parecen? La Roja entrega los nominados para los duelos amistosos de noviembre

La Roja ya tiene nómina para la fecha FIFA de Octubre.

Por: Gonzalo Zamora

Luego del empate sin goles ante la selección de Uruguay, La Roja cerró su participación en las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Cerrando además una de las peores campañas en la historia de la selección chilena en la búsqueda de ir a una cita mundialista, ya que quedamos en la última posición de la tabla con 11 puntos.

Esto pega aún más fuerte si se tiene en cuenta que en esta oportunidad habían más cupos para ir a la Copa del Mundo, ya que hasta el sexto lugar clasificaban de forma directa y el séptimo puesto disputaría el repechaje. Pero aún así, el combinado nacional no logró obtener los boletos para ir al norte del continente.

Por ahora se está haciendo un trabajo de renovación en La Roja, ya que la Generación Dorada llegó a su fin y se está preparando el tan esperado recambio. Esto ya se vió en los dos últimos partidos al mando de Nicolás Córdova y se espera que el director técnico que continúe al mando de la selección nacional, siga por este camino.

Este mes se vivirá una nueva doble fecha FIFA, recordando que en Europa las selecciones siguen disputando su camino al Mundial 2026, pero por el lado de La Roja, disputará dos amistosos ante Rusia y Perú, donde el primero será en condición de visitante el próximo 15 de noviembre en horario todavía por definir.

Los elegidos por Córdova

Para estos duelos, Nicolás Córdova entregó la nómina de jugadores compuesta por Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier y Sebastián Mella en portería; Fabián Hormazábal, Francisco Salinas, Francisco Sierralta, Iván Román, Ian Garguez, Guillermo Maripán, Benjamín Kusevic, Gabriel Suazo y Matías Sepúlveda en defensa; Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Vicente Pizarro, Rodrigo Echeverría, Ignacio Saavedra, Javier Altamirano, Lautaro Millán y Agustín Arce en mediocampo; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia, Ben Brereton, Lucas Cepeda y Alexander Aravena en delantera.

