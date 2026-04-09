¡Los mató! La fuerte crítica de Mauricio Pinilla a Universidad Católica

El pasado martes, Universidad Católica comenzó su camino en la Copa Libertadores de esta temporada con un duro encuentro en condición de local en el Claro Arenas ante Boca Juniors, donde además es parte del grupo de la muerte.

Con grandes polémicas arbitrales desde el comienzo del encuentro, finalmente el cuadro cruzado cayó por 2-1 ante el cuadro Xeneinxe con goles de Leandro Paredes y Adam Barreiro para la visita, mientras que el descuento del local fue obra de Juan Ignacio Díaz.

Ahora en su próximo desafío, Universidad Católica deberá ir hasta Brasil para enfrentarse en condición de visitante a Cruzeiro, quienes vienen de vencer por la cuenta mínima en condición de visitante a Barceloa SC y comparte el líderato del grupo junto a Boca Juniors.

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Esta semana Universidad Católica tuvo su debut por la Copa Libertadores enfrentando en condición de local a Boca Juniors, donde lamentablemente el cuadro cruzado cayó por 2-1 con varias polémicas arbitrales durante todo el encuentro.

Las fuertes críticas

Si bien al final del encuentro el cuadro cruzado se vio mucho mejor, tras la derrota las críticas no se hicieron esperar, donde el más duro fue Mauricio Pinilla, quien atacó con todo a la UC. "Para ser sinceros… Esto es lo que es Católica. No es un equipo más fuerte que esto, no es un equipo que te puede competir a un nivel más alto que el que compitió contra Boca".

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