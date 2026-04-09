¡Los mató! La fuerte crítica de Mauricio Pinilla a Universidad Católica

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Colombia vs Chile: dónde y a qué hora ver.

Será una final: dónde y a qué hora ver el Colombia vs Chile por la Liga de Naciones Femenina
Presidente de Independiente carga contra U de Chile.

Presidente de Independiente enciende nuevamente la polémica con U de Chile: “Me parece exagerada…”
DT de club chileno renuncia acusando presiones.

DT de reconocido club chileno renuncia acusando presiones de la dirigencia para alinear jugadores: “Me obligan…”
Colo Colo renueva contrato de Diego Ulloa.

No se mueve de Macul: Colo Colo sorprende y renueva silenciosamente a su nueva gran estrella
Claudio Bravo y guiño a Colo Colo en su cumpleaños.

No se olvida de su gran amor: Claudio Bravo festeja su cumpleaños dejándole un guiño grande a Colo Colo
U de Chile vs Ñublense: audios del VAR.

Seguirá dando que hablar: salen a la luz audios del VAR tras polémica en partido de Ñublense vs U de Chile
“Esto es un boicot”: Ministra apunta contra municipios en medio de temores por ajuste en Salud

“Esto es un boicot”: Ministra apunta contra municipios en medio de temores por ajuste en Salud

VIDEO | ¡CELEBRA 43 AÑOS! Recordamos una de las mejores actuaciones de Claudio Bravo
¿Recuerdas el mega apagón de 2025? La millonaria multa con la que la SEC castigó a empresas clave en la masiva falla

¿Recuerdas el mega apagón de 2025? La millonaria multa con la que la SEC castigó a empresas clave en la masiva falla

¡"A llorar a la Iglesia"! ExColo Colo ataca con todo reclamos de Universidad de Chile

El pasado martes, Universidad Católica comenzó su camino en la Copa Libertadores de esta temporada con un duro encuentro en condición de local en el Claro Arenas ante Boca Juniors, donde además es parte del grupo de la muerte.

Con grandes polémicas arbitrales desde el comienzo del encuentro, finalmente el cuadro cruzado cayó por 2-1 ante el cuadro Xeneinxe con goles de Leandro Paredes y Adam Barreiro para la visita, mientras que el descuento del local fue obra de Juan Ignacio Díaz.

Ahora en su próximo desafío, Universidad Católica deberá ir hasta Brasil para enfrentarse en condición de visitante a Cruzeiro, quienes vienen de vencer por la cuenta mínima en condición de visitante a Barceloa SC y comparte el líderato del grupo junto a Boca Juniors.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Esta semana Universidad Católica tuvo su debut por la Copa Libertadores enfrentando en condición de local a Boca Juniors, donde lamentablemente el cuadro cruzado cayó por 2-1 con varias polémicas arbitrales durante todo el encuentro.

Las fuertes críticas

Si bien al final del encuentro el cuadro cruzado se vio mucho mejor, tras la derrota las críticas no se hicieron esperar, donde el más duro fue Mauricio Pinilla, quien atacó con todo a la UC. "Para ser sinceros… Esto es lo que es Católica. No es un equipo más fuerte que esto, no es un equipo que te puede competir a un nivel más alto que el que compitió contra Boca".

También te puede interesar: ¡Sigue en racha! Nicolás Jarry sigue cosechando alegrías en Challenger 75 de Madrid

NOTAS DESTACADAS

Colombia vs Chile: dónde y a qué hora ver.

Será una final: dónde y a qué hora ver el Colombia vs Chile por la Liga de Naciones Femenina
Presidente de Independiente carga contra U de Chile.

Presidente de Independiente enciende nuevamente la polémica con U de Chile: “Me parece exagerada…”
DT de club chileno renuncia acusando presiones.

DT de reconocido club chileno renuncia acusando presiones de la dirigencia para alinear jugadores: “Me obligan…”
Colo Colo renueva contrato de Diego Ulloa.

No se mueve de Macul: Colo Colo sorprende y renueva silenciosamente a su nueva gran estrella
Claudio Bravo y guiño a Colo Colo en su cumpleaños.

No se olvida de su gran amor: Claudio Bravo festeja su cumpleaños dejándole un guiño grande a Colo Colo
U de Chile vs Ñublense: audios del VAR.

Seguirá dando que hablar: salen a la luz audios del VAR tras polémica en partido de Ñublense vs U de Chile
“Esto es un boicot”: Ministra apunta contra municipios en medio de temores por ajuste en Salud

“Esto es un boicot”: Ministra apunta contra municipios en medio de temores por ajuste en Salud

VIDEO | ¡CELEBRA 43 AÑOS! Recordamos una de las mejores actuaciones de Claudio Bravo
¿Recuerdas el mega apagón de 2025? La millonaria multa con la que la SEC castigó a empresas clave en la masiva falla

¿Recuerdas el mega apagón de 2025? La millonaria multa con la que la SEC castigó a empresas clave en la masiva falla

¡"A llorar a la Iglesia"! ExColo Colo ataca con todo reclamos de Universidad de Chile
VIDEO | ¡Desató feroces reacciones! Mara Sedini evitó dar detalles en medio de críticas por polémico almuerzo de Kast

VIDEO | ¡Desató feroces reacciones! Mara Sedini evitó dar detalles en medio de críticas por polémico almuerzo de Kast
Clemente Huerta se ubica 6° en el Ranking tras el debut de la F4 de Estados Unidos

Clemente Huerta se ubica 6° en el Ranking tras el debut de la F4 de Estados Unidos

¿Se perderá el clásico universitario? Universidad de Chile entrega el parte médico de Eduardo Vargas
chile y el entretenimiento

Estas son las formas de entretenimiento que triunfarán en Chile este año
johnny herrera u de chile

¡Lo cargó con todo! Johnny Herrera apunta al responsable en la derrota de Universidad de Chile
¡De no creer! Extranjeros roban retroexcavadora en plena frontera y terminan detenidos en Colchane

¡De no creer! Extranjeros roban retroexcavadora en plena frontera y terminan detenidos en Colchane
Arturo Vidal justifica sus polémicas en Colo Colo

VIDEO | ¿Próximo destino Colo Colo? Arturo Vidal debuta como DT en club de barrio

¡Le quedan dos balas! Las opciones de La Roja para clasificar al Mundial sub-17
“¿Vienen a conocer Puente Alto?”: Alcalde Toledo dispara contra el Gobierno tras ser excluido de reunión clave en la comuna

“¿Vienen a conocer Puente Alto?”: Alcalde Toledo dispara contra el Gobierno tras ser excluido de reunión clave en la comuna
La versión del tío que no convenció: Fiscalía expone fuga y ocultamiento en caso de Francisca Millahual

La versión del tío que no convenció: Fiscalía expone fuga y ocultamiento en caso de Francisca Millahual