¡Sigue en racha! Nicolás Jarry sigue cosechando alegrías en Challenger 75 de Madrid

Por: Gonzalo Zamora

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Luego de no tener victorias por más de nueve meses, Nicolás Jarry tomó la decisión de bajar la categoría de los torneos que estaba disputando y volver al circuito Challenger, donde actualmente se encuentra disputando el Challenger 75 de Madrid.

Fue aquí donde en su debut en primera ronda enfrentó al local Miguel Damas (272), a quién derrotó por 6-1 y retiro, consiguiendo así su primera alegría luego de casi un año y sumando también sus primeros puntos en la temporada.

Esta enorme victoria no sólo sirve para el ránking ATP, sino que además marca un antes y un después en la actual carrera de Nicolás Jarry, ya que las cosas no se le estaban dando, pero esta alegría puede cambiarlo todo y permitirle volver al buen nivel de tenis que tuvo en su momento.

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El día de hoy, Nicolás Jarry (156) enfrentó los octavos de final del Challenger 75 de Madrid, donde se enfrentó al tenista suizo Dominic Stricker (293), a quien venció por parciales de 6-2/7-6, marcando así su segundo victoria en la temporada.

La Torre va por más

Ahora por los cuartos de final y el paso a las semifinales, Jarry deberá medirse ante en tenista bosnio Nerman Fatic (249) el día de mañana desde las 08:30 horas. Con esto además nuestra raqueta nacional suma sus primeros 2 puntos netos, ya que defendía 10 de la temporada pasada.

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