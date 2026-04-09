¡Sigue en racha! Nicolás Jarry sigue cosechando alegrías en Challenger 75 de Madrid

Luego de no tener victorias por más de nueve meses, Nicolás Jarry tomó la decisión de bajar la categoría de los torneos que estaba disputando y volver al circuito Challenger, donde actualmente se encuentra disputando el Challenger 75 de Madrid.

Fue aquí donde en su debut en primera ronda enfrentó al local Miguel Damas (272), a quién derrotó por 6-1 y retiro, consiguiendo así su primera alegría luego de casi un año y sumando también sus primeros puntos en la temporada.

Esta enorme victoria no sólo sirve para el ránking ATP, sino que además marca un antes y un después en la actual carrera de Nicolás Jarry, ya que las cosas no se le estaban dando, pero esta alegría puede cambiarlo todo y permitirle volver al buen nivel de tenis que tuvo en su momento.

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El día de hoy, Nicolás Jarry (156) enfrentó los octavos de final del Challenger 75 de Madrid, donde se enfrentó al tenista suizo Dominic Stricker (293), a quien venció por parciales de 6-2/7-6, marcando así su segundo victoria en la temporada.

La Torre va por más

Ahora por los cuartos de final y el paso a las semifinales, Jarry deberá medirse ante en tenista bosnio Nerman Fatic (249) el día de mañana desde las 08:30 horas. Con esto además nuestra raqueta nacional suma sus primeros 2 puntos netos, ya que defendía 10 de la temporada pasada.

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