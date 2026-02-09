¡Quieren dar el golpe al mercado! Colo Colo no cierra plantel y va por dos refuerzos más

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana Colo Colo disputaba un encuentro muy importante para su entrenador Fernando Ortiz, esto ya que tras la caída por 3-1 ante Deportes Limache en el debut del Campeonato Nacional, los albos necesitaban vencer a Everton de Viña del Mar en condición de local o su estratega podría perder su puesto en el equipo.

Pese a que el partido estuvo bastante equiparado y no se generaron muchas opciones de gol, los albos reaccionaron al final del encuentro, ya que en el minuto 91', Yastin Cuevas anotó su primer gol en el profesionalismo para poner en ventaja al cacique y luego al minuto 100' y tras una contra mortal, Javier Correa cerró el partido con el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Colo Colo obtuvo su primera victoria en el Campeonato Nacional en condición de local, por lo que por ahora Fernando Ortiz puede respirar más tranquilo. Ahora el próximo desafío será nuevamente en condición de local ante Unión La Calera el próximo domingo desde las 20:30 horas en el estadio monumental.

Este fin de semana, Colo Colo pudo obtener su primera victoria en condición de local luego de derrotar a Everton de Viña del Mar por 2-0 en el Campeonato Nacional. Gracias a esto, Fernando Ortiz puede respirar un poco más tranquilo, ya que el estratega mantenía en peligro su puesto en el equipo en caso de no obtener los tres puntos en casa.

Golpe al mercado

Tras esta buena victoria, los albos comenzaron de inmediato a movilizarse, ya que planean sumar nuevos jugadores a su equipo y dar un golpe de última hora al mercado de fichajes. Según la información de DaleAlbo, el cacique prepara dos posibles nuevos refuerzos, donde uno de esto sería un extremo derecho y posiblemente uno llegue desde el extranjero.

