¡Una locura!: La fortuna que se llevó Canelo Álvarez tras perder el título unificado ante Terence Crawford

Sin duda alguna, la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford no solo cumplió las expectativas a nivel de espectáculo, y es que este duelo de titanes también significó uno de los eventos de boxeo más rentables de la historia, al punto que hasta el perdedor de la noche se embolsó una exorbitante suma de dinero.

Efectivamente, ante 70.462 espectadores, asistencia récord de eventos en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el mexicano cayó por decisión unánime, pues los jueces dictaminaron un sólido 116-112, 115-113, 117-111 a favor del estadounidense, aunque no todo fue precisamente negativo para el nacido en Jalisco.

Según un reporte de CNN, la contienda respaldada por el magnate Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General del Entretenimiento de Arabia Saudita, contempló un acuerdo de aproximadamente 400 millones de dólares para llevar a cabo un total de cuatro combates, siendo Álvarez y Crawford el clímax de la noche.

En esa línea, mientras Crawford recibió alrededor de 50 millones de la divisa norteamericana, el nacido en Jalisco no solo ganó más dinero, sino que triplicó la cifra, esto gracias a los 100 millones como base por tan solo participar, además de 50 millones extras por patrocinadores, derechos de transmisión y premios adicionales.

¿Cómo quedó su fortuna?

Cabe mencionar que días previos a la pelea de Canelo Álvarez y Terence Crawford, el medio Marca afirmó que el mexicano poseía un patrimonio de 600 millones de dólares, es decir, con el dinero que adquirió anoche tras su derrota en Las Vegas, ya acumula una fortuna de aproximadamente 750 millones de dólares.

