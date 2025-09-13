Gary Medel en el ojo del huracán tras múltiples denuncias de acoso sexual que salen a la luz: "Es más que creíble"

Después de las denuncias de la actriz nacional, Nicole Block contra Gary Medel, varias jóvenes han relatado experiencias similares con el futbolista, revelando aparentemente un patrón de comportamiento fuera de las canchas.

Los mensajes fueron compartidos por la periodista y comunicadora, Fran Reyes en redes sociales, sumándose a la polémica que ya circula en medios y plataformas digitales.

Una de las jóvenes, de 24 años, relató su experiencia tras salir con Medel por una aplicación de citas:

"También salí con él por Bumble (app de citas) y fue muy desagradable porque quería que pasara de todo en el auto y decía, además, que estaba apurado porque tenía a los niños en la casa".

"Él sin conocerte se tira encima tuyo, te dice 'amor', así que lo que dice Nicole es más que creíble", agregó.

En su mensaje, la joven explicó por qué decidió contar su vivencia:

"He visto cómo tratan de loca a Nicole Block porque igual tienen en un pedestal a Gary Medel. Que no olviden que él es hombre también".

En otro de las capturas una mujer relata que: "Lo vi con mis ojos. Este hueón se consiguió el número de mi amiga porque le gustó. Empezó a mandarle mensajes tal cual, 'amor', súper intenso".

"El hueón invitándola siempre a lugares y mi amiga nunca accedió, hasta que una vez se juntaron en un carrete y él se la llevó a la cocina, le agarró el cuello y le empezó a pasar la lengua, así asqueroso, por toda la cara". Según lo relatado, en ese momento, "Mi amiga le decía 'me estás apretando fuerte'. Él se puso más agresor y ahí mi amiga lo empujó, me fue a buscar y me dijo 'nos vamos'".

Un "patrón" de años

Otros testimonios indican que algunas situaciones ocurrieron hace varios años. Según uno de los mensajes: "Estuve en un carrete una vez donde estaba él y qué quieres que te diga. A mi amiga le intentó hacer la misma".

"Fue tal cual la niña relata la historia: el hueón mano al cuello, así de agresivo", añadió.

Finalmente, otra joven relató un episodio ocurrido cuando tenía 18 años:

"Cuando pendeja salí con Gary Medel y me hizo la misma hueá. Le encanta agarrar del cuello y que se lo chupen (sic). No sé, pero yo le creo (a Nicole Block) porque es tal cual lo que yo pasé con él".

Estos relatos amplían la discusión sobre la conducta del futbolista fuera de la cancha y han generado un intenso debate en farándula chilena y redes sociales, donde seguidores y medios siguen de cerca cada actualización.

