Gary Medel en el ojo del huracán tras múltiples denuncias de acoso sexual que salen a la luz: "Es más que creíble"

Gary medel suma nuevas denuncias

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Manuel Monsalve

Manuel Monsalve se abre sobre la polémica denuncia que marcó su vida política
ee.uu

"Se está ganando una guerra de 100 años": Los explosivos dichos del gabinete venezolano tras "ataque" de EE.UU
Hinchas de Independiente contra la Conmebol

El furioso cántico de los hinchas de Independiente tras descalificación ante la U: "Conmebol se va a la pu..."
Independiente arriesga sanción de la FIFA

¿Merecido?: Independiente no levanta cabeza y recibe grave denuncia ante la FIFA
Gabriel Boric sobre la llegada de refugiados

“Chile hace honor a su himno patrio”: Boric sobre la llegada de refugiados palestinos
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡Ortiz mueve piezas!: Vidal al banco y una gran sorpresa en la posible formación de Colo Colo ante la U
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡No hay caso!: Pelea entre hinchas de Colo Colo empaña arengazo previo a la Supercopa
Chile se mide ante Luxemburgo en Copa Davis

¡Por las Qualifiers!: Dónde ver la serie de Chile ante Luxemburgo por la Copa Davis
estudiante es golpeado

Polémica en Temuco: Impactante video muestra a chofer de micro agrediendo a estudiante por no usar pase escolar
Gary medel por denuncia

Rompió el silencio: Gary Medel responde de manera desafiante a grave denuncia de actriz nacional

Después de las denuncias de la actriz nacional, Nicole Block contra Gary Medel, varias jóvenes han relatado experiencias similares con el futbolista, revelando aparentemente un patrón de comportamiento fuera de las canchas.

Los mensajes fueron compartidos por la periodista y comunicadora, Fran Reyes en redes sociales, sumándose a la polémica que ya circula en medios y plataformas digitales.

Una de las jóvenes, de 24 años, relató su experiencia tras salir con Medel por una aplicación de citas:
"También salí con él por Bumble (app de citas) y fue muy desagradable porque quería que pasara de todo en el auto y decía, además, que estaba apurado porque tenía a los niños en la casa".
"Él sin conocerte se tira encima tuyo, te dice 'amor', así que lo que dice Nicole es más que creíble", agregó.

En su mensaje, la joven explicó por qué decidió contar su vivencia:
"He visto cómo tratan de loca a Nicole Block porque igual tienen en un pedestal a Gary Medel. Que no olviden que él es hombre también".

En otro de las capturas una mujer relata que: "Lo vi con mis ojos. Este hueón se consiguió el número de mi amiga porque le gustó. Empezó a mandarle mensajes tal cual, 'amor', súper intenso".

"El hueón invitándola siempre a lugares y mi amiga nunca accedió, hasta que una vez se juntaron en un carrete y él se la llevó a la cocina, le agarró el cuello y le empezó a pasar la lengua, así asqueroso, por toda la cara".

Según lo relatado, en ese momento, "Mi amiga le decía 'me estás apretando fuerte'. Él se puso más agresor y ahí mi amiga lo empujó, me fue a buscar y me dijo 'nos vamos'".

Un "patrón" de años

Otros testimonios indican que algunas situaciones ocurrieron hace varios años. Según uno de los mensajes: "Estuve en un carrete una vez donde estaba él y qué quieres que te diga. A mi amiga le intentó hacer la misma".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional   

"Fue tal cual la niña relata la historia: el hueón mano al cuello, así de agresivo", añadió.

Finalmente, otra joven relató un episodio ocurrido cuando tenía 18 años:
"Cuando pendeja salí con Gary Medel y me hizo la misma hueá. Le encanta agarrar del cuello y que se lo chupen (sic). No sé, pero yo le creo (a Nicole Block) porque es tal cual lo que yo pasé con él".

Estos relatos amplían la discusión sobre la conducta del futbolista fuera de la cancha y han generado un intenso debate en farándula chilena y redes sociales, donde seguidores y medios siguen de cerca cada actualización.

Te puede interesar: Rompió el silencio: Gary Medel responde de manera desafiante a grave denuncia de actriz nacional

NOTAS DESTACADAS

Manuel Monsalve

Manuel Monsalve se abre sobre la polémica denuncia que marcó su vida política
ee.uu

"Se está ganando una guerra de 100 años": Los explosivos dichos del gabinete venezolano tras "ataque" de EE.UU
Hinchas de Independiente contra la Conmebol

El furioso cántico de los hinchas de Independiente tras descalificación ante la U: "Conmebol se va a la pu..."
Independiente arriesga sanción de la FIFA

¿Merecido?: Independiente no levanta cabeza y recibe grave denuncia ante la FIFA
Gabriel Boric sobre la llegada de refugiados

“Chile hace honor a su himno patrio”: Boric sobre la llegada de refugiados palestinos
Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

¡Ortiz mueve piezas!: Vidal al banco y una gran sorpresa en la posible formación de Colo Colo ante la U
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡No hay caso!: Pelea entre hinchas de Colo Colo empaña arengazo previo a la Supercopa
Chile se mide ante Luxemburgo en Copa Davis

¡Por las Qualifiers!: Dónde ver la serie de Chile ante Luxemburgo por la Copa Davis
estudiante es golpeado

Polémica en Temuco: Impactante video muestra a chofer de micro agrediendo a estudiante por no usar pase escolar
Gary medel por denuncia

Rompió el silencio: Gary Medel responde de manera desafiante a grave denuncia de actriz nacional
daniel jadue

¿Es definitivo? Tricel suspende derecho a voto de Daniel Jadue y lo deja fuera del padrón electoral
u de chile

¿La nueva casa azul? El convenio que une a Universidad de Chile con Maipú por tres temporadas
¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico?

Columna de opinión | ¿Por qué seguimos subvalorando lo técnico? Una reflexión cultural pendiente

Colo Colo vs Universidad de Chile: horario, dónde ver y todo sobre la Supercopa de Chile 2025
Ale Valle

¡Destapó grave denuncia! Ale Valle reaccionó furia a polémicos dichos de Dra. Cordero sobre bolivianos
Jeannette Jara

“La responsabilidad es mía”: La potente autocrítica de Jeannette Jara tras desempeño en debate presidencial
El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner

El escándalo que sacude el tenis: Alcaraz y Sinner involucrados en un triángulo amoroso 
En medio de conmemoración por el 11 de septiembre, se dio un tenso cruce en Sin Filtros

Panelistas de izquierda y derecha tuvieron tenso cruce en Sin Filtros: “Anoche celebramos” y “Los fascistas de siempre”
Jair Bolsonaro

¡Boric lo aplaudió y Trump lo repudió! ¿Por qué condenaron al ex presidente Jair Bolsonaro?
nietas de María Elcira se descargaron con todo por demoras en la investigación

“¿En serio nos creen tan estúpidos?”: El furioso descargo de nietas de María Elcira por demoras en investigación