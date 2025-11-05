¡Buscan volver al triunfo! La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Everton

Jugadores Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana, Universidad de Chile visitó a Huachipato en una nueva fecha del Campeonato Nacional, donde el cuadro azul venía de ser eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana de manera bastante polémica, por lo que el local quería aprovechar esta situación para dejar los tres puntos en casa.

El partido estuvo bastante disputado entre ambos equipos, donde pese a las oportunidades en una y otra portería, ninguno podía sacarse diferencias. Pero todo cambió en la última jugada del encuentro, cuando Lionel Altamirano en el minuto 99', decreto la apertura y único tanto del encuentro vía lanzamiento penal, para darle la victoria al cuadro acerero.

Con esto, Universidad de Chile suma una nueva derrota tras quedar eliminado de las semifinales de la Copa Sudamericana, además, baja hasta el séptimo puesto de la tabla de posiciones, quedandosé por ahora con el último cupo a copas internacionales y alejándose completamente del objetivo del Chile 2 para Copa Libertadores.

Esta jornada, Universidad de Chile recibe a Everton de Viña del Mar en el estadio Santa Laura en el último partido pendiente que quedaba del Campeonato Nacional. Se espera un duelo bastante peleado, ya que el cuadro azul necesita volver a los tirunfos tras una seguidilla de derrotas, mientras que el cuadro de la quinta región necesita sumar para alejarse de los puestos del descenso.

Los elegidos por Gustavo Álvarez

Para este vital encuentro para las pretenciones del romántico viajero, Gustavo Álvarez formará con Gabriel Catellón, Franco Calderón, Maximiliano Guerrero, Leandro Fernández, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazábal, Lucas Di Yorio, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Matías Saldivia, recordando que Lucas Assadi está fuera por expulsión.

