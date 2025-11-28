¿Es una buena opción? El candidato para reemplazar a Álvarez en Universidad de Chile

Gustavo Álvarez U de Chile

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana volvió la acción al Campeonato Nacional tras el receso por una nueva doble fecha FIFA, es aquí donde Universidad de Chile debía visitar a O'Higgins en un duelo vital para ver quién continuaría en la caza de Universidad Católica por el puesto del Chile 2 y clasificar así a la Copa Libertadores del próximo año.

Si bien el encuentro estuvo bastante peleado, comenzó en favor del romántico viajero, ya que al minuto 24', Maximiliano Guerrero abrió el marcador para la visita. Ya en el segundo tiempo, los azules sufrieron la expulsión de Matías Sepúlveda en el minuto 60', pero lograron aguantar las arremetidas de O'Higgins y llevarse la victoria por la cuenta mínima.

Con este enorme triunfo, Universidad de Chile se consolida en la tercera posición de la tabla de colocaciones a sólo tres puntos de Universidad Católica, quienes hasta el momento se estarían quedando con el puesto del Chile 2. Estas dos últimas fechas serán verdaderas finales para los azules, quienes además de ganar sus encuentros deben esperar que el cuadro cruzado se caiga en el camino.

Si bien en Universidad de Chile aún no se rinden para terminar la temporada como el Chile 2 del Campeonato Nacional y clasificar a la Copa Libertadores, aún tienen una gran incógnita entre sus manos y es su director técnico. Esto ya que aún no se sabe si Gustavo Álvarez continuará al mando del equipo el próximo año.

El nombre que suena como reemplazo

Es aquí donde también comienzan a sonar algunos nombres para reemplazar a Gustavo Álvarez en caso de que salga del romántico viajero. Debido a esto, el candidato que suena más fuerte por el momento es Francisco "Paqui" Meneguini, actual estratega de O'Higgins de Rancagua y que tiene al equipo luchando en la parte alta de la tabla.

