Con Pavez citado y un esperado retorno: la formación de Colo Colo para su “final” con Cobresal

Formación Colo Colo.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

U de Chile evalúa venta de Luciano Pons.

No lo regalarán: U de Chile rechaza dos ofertas y exige millonaria suma por este delantero
Maximiliano Falcón es buscado por Independiente.

No es Colo Colo: el equipo que busca reunir a Maximiliano Falcón con Gustavo Quinteros
Lucas Assadi tiene nuevo contrato.

Para retenerlo: el millonario nuevo contrato que tendría Lucas Assadi en la U de Chile
Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡Tiene los días contados! Figura de Colo Colo saldría del equipo para ir al extranjero
Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

¡Familia reveló estado de la joven! Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

Colo Colo disputará una verdadera final ante Cobresal debido a que disputan palmo a palmo el cupo para clasificar a la Copa Sudamericana de 2026. En este contexto, Fernando Ortiz tiene lista la formación con un esperado retorno.

Se trata de Claudio Aquino, quien cumplió su fecha de castigo por acumulación de tarjetas amarillas e ingresará en el lugar de Leandro Hernández. El canterano albo mostró un buen rendimiento ante Unión La Calera pero no le servirá para mantenerse como titular y será reemplazado por el argentino.

La otra gran novedad para este partido es la citación de Esteban Pavez. El volante ha sido apartado por Ortiz, pero ahora ingresó a la nómina para reemplazar a un suspendido Arturo Vidal y esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Quizás te pueda interesar: Para retenerlo: el millonario nuevo contrato que tendría Lucas Assadi en la U de Chile

Aquino volverá a la titularidad en Colo Colo.
Aquino vuelve a la titularidad en el Cacique.

La formación de Colo Colo para jugar con Cobresal

Así las cosas, la formación del Cacique será con Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa.

Destacar que el partido está pactado para hoy viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador. Ambos equipos se encuentran igualados en puntos en la tabla de posiciones y el vencedor se escaparía en la lucha por ir a Sudamericana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

U de Chile evalúa venta de Luciano Pons.

No lo regalarán: U de Chile rechaza dos ofertas y exige millonaria suma por este delantero
Maximiliano Falcón es buscado por Independiente.

No es Colo Colo: el equipo que busca reunir a Maximiliano Falcón con Gustavo Quinteros
Lucas Assadi tiene nuevo contrato.

Para retenerlo: el millonario nuevo contrato que tendría Lucas Assadi en la U de Chile
Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡Tiene los días contados! Figura de Colo Colo saldría del equipo para ir al extranjero
Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

¡Familia reveló estado de la joven! Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

¿Sigue en Macúl? Aníbal Mosa confirma el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo
¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política

¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política
Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Aseguran que es agresivo y exhibicionista! Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Tenemos Campeón! Portugal se consagra como el monarca del Mundial sub-17
Jeannette Jara lanza duro descargo a Kast en pleno Primer Foro Social

¡Tras irónica frase del republicano! Jeannette Jara lanza duro descargo a Kast en pleno Primer Foro Social
Las finales ida y vuelta de Copa Libertadores no volverán.

Conmebol da la razón por la que eliminaron las finales ida y vuelta en Copa Libertadores
Jugadores de Colo Colo hacen de todo por renovar.

Se la juegan: los dos jugadores de Colo Colo que buscan rebajar su sueldo para seguir en 2026
U de Chile quiere competencia para Castellón.

Competencia para Castellón: avisan que U de Chile tiene 90% listo a su nuevo arquero
Chile Femenino vs Perú: dónde y a qué hora ver.

Chile Femenino vs Perú: dónde, cuándo y a qué hora ver a La Roja en las Eliminatorias
Compleja nacionalización de Ben Brereton.

"Miraban a Chile por sobre el hombro": detallan la compleja llegada de Ben Brereton a La Roja