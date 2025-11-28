Con Pavez citado y un esperado retorno: la formación de Colo Colo para su “final” con Cobresal

Colo Colo disputará una verdadera final ante Cobresal debido a que disputan palmo a palmo el cupo para clasificar a la Copa Sudamericana de 2026. En este contexto, Fernando Ortiz tiene lista la formación con un esperado retorno.

Se trata de Claudio Aquino, quien cumplió su fecha de castigo por acumulación de tarjetas amarillas e ingresará en el lugar de Leandro Hernández. El canterano albo mostró un buen rendimiento ante Unión La Calera pero no le servirá para mantenerse como titular y será reemplazado por el argentino.

La otra gran novedad para este partido es la citación de Esteban Pavez. El volante ha sido apartado por Ortiz, pero ahora ingresó a la nómina para reemplazar a un suspendido Arturo Vidal y esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Quizás te pueda interesar: Para retenerlo: el millonario nuevo contrato que tendría Lucas Assadi en la U de Chile

Aquino vuelve a la titularidad en el Cacique.

La formación de Colo Colo para jugar con Cobresal

Así las cosas, la formación del Cacique será con Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Javier Correa.

Destacar que el partido está pactado para hoy viernes 28 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio El Cobre de El Salvador. Ambos equipos se encuentran igualados en puntos en la tabla de posiciones y el vencedor se escaparía en la lucha por ir a Sudamericana.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.