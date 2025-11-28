Para retenerlo: el millonario nuevo contrato que tendría Lucas Assadi en la U de Chile

Lucas Assadi tiene nuevo contrato.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

U de Chile evalúa venta de Luciano Pons.

No lo regalarán: U de Chile rechaza dos ofertas y exige millonaria suma por este delantero
Maximiliano Falcón es buscado por Independiente.

No es Colo Colo: el equipo que busca reunir a Maximiliano Falcón con Gustavo Quinteros
Formación Colo Colo.

Con Pavez citado y un esperado retorno: la formación de Colo Colo para su “final” con Cobresal
Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡Tiene los días contados! Figura de Colo Colo saldría del equipo para ir al extranjero
Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

¡Familia reveló estado de la joven! Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

No cabe dudas de que este 2025 fue el año de consolidación de Lucas Assadi en Universidad de Chile. El canterano fue de menos a más y terminó transformándose en la gran figura del equipo, razón por la que la dirigencia le ofreció un millonario nuevo contrato.

El volante finaliza contrato a finales de la próxima temporada y pronto podría negociar para abandonar libre el club. La dirigencia está consciente de esto y, para retenerlo en el equipo, le dará un nuevo contrato acorde a su importancia en el plantel.

El nuevo contrato de Lucas Assadi en U de Chile

La dirigencia le ofreció un contrato hasta diciembre de 2028 y con un significativo aumento de sueldo. Actualmente recibe un salario dentro del promedio del plantel, pero con su renovación se convertirá en uno de los tres mejores pagados.

Quizás te pueda interesar: ¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

Nuevo contrato de Lucas Assadi.
Assadi tendrá uno de los tres mejores sueldos de la U.

Con esta renovación, Azul Azul le demuestra a Assadi que lo tienen planeado para ser la gran estrella del club de cara a la temporada 2026, donde esperan disputar la Copa Libertadores. Además, lo mantienen abrochado en el CDA ante el eventual interés de cualquier equipo extranjero.

Los números de Assadi en 2025

Durante esta temporada el jugador de 21 ha disputado 30 partidos y fue titular en 18 de ellos. En estas participaciones, anotó 11 goles y repartió seis asistencias, estadísticas que demuestran su consolidación como figura.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

NOTAS DESTACADAS

U de Chile evalúa venta de Luciano Pons.

No lo regalarán: U de Chile rechaza dos ofertas y exige millonaria suma por este delantero
Maximiliano Falcón es buscado por Independiente.

No es Colo Colo: el equipo que busca reunir a Maximiliano Falcón con Gustavo Quinteros
Formación Colo Colo.

Con Pavez citado y un esperado retorno: la formación de Colo Colo para su “final” con Cobresal
Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

Delincuentes se llevaron millonario botín: Bus con turistas argentinos sufrió violenta encerrona

¡INSÓLITO! Los catigos por el espaldazo en el pasillo de Estudiantes a Rosario Central

¡Se aleja de Chile! Figura de Coquimbo Unido es seguida desde el extranjero
Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo a Kast

“Soy todo lo que a Kast no le gusta”: Actriz Sigrid Alegría desmiente video falso sobre apoyo al candidato
Javier Correa podría dejar Colo Colo

¡Tiene los días contados! Figura de Colo Colo saldría del equipo para ir al extranjero
Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años

¡Familia reveló estado de la joven! Detienen a extranjero denunciado por acosar a influencer de 16 años
Fernando Ortiz confirma baja en Colo Colo

¡Sorpresa total! Fernando Ortíz confirma el regreso de un cortado en Colo Colo

¿Sigue en Macúl? Aníbal Mosa confirma el futuro de Arturo Vidal en Colo Colo
¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política

¡La pista está en las canciones! Kidd Voodoo rompió el silencio sobre su postura política
Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Aseguran que es agresivo y exhibicionista! Graban repugnante comportamiento de sujeto en situación de calle en el Biobío

¡Tenemos Campeón! Portugal se consagra como el monarca del Mundial sub-17
Jeannette Jara lanza duro descargo a Kast en pleno Primer Foro Social

¡Tras irónica frase del republicano! Jeannette Jara lanza duro descargo a Kast en pleno Primer Foro Social
Las finales ida y vuelta de Copa Libertadores no volverán.

Conmebol da la razón por la que eliminaron las finales ida y vuelta en Copa Libertadores
Jugadores de Colo Colo hacen de todo por renovar.

Se la juegan: los dos jugadores de Colo Colo que buscan rebajar su sueldo para seguir en 2026
U de Chile quiere competencia para Castellón.

Competencia para Castellón: avisan que U de Chile tiene 90% listo a su nuevo arquero
Chile Femenino vs Perú: dónde y a qué hora ver.

Chile Femenino vs Perú: dónde, cuándo y a qué hora ver a La Roja en las Eliminatorias
Compleja nacionalización de Ben Brereton.

"Miraban a Chile por sobre el hombro": detallan la compleja llegada de Ben Brereton a La Roja