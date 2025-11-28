Para retenerlo: el millonario nuevo contrato que tendría Lucas Assadi en la U de Chile

No cabe dudas de que este 2025 fue el año de consolidación de Lucas Assadi en Universidad de Chile. El canterano fue de menos a más y terminó transformándose en la gran figura del equipo, razón por la que la dirigencia le ofreció un millonario nuevo contrato.

El volante finaliza contrato a finales de la próxima temporada y pronto podría negociar para abandonar libre el club. La dirigencia está consciente de esto y, para retenerlo en el equipo, le dará un nuevo contrato acorde a su importancia en el plantel.

El nuevo contrato de Lucas Assadi en U de Chile

La dirigencia le ofreció un contrato hasta diciembre de 2028 y con un significativo aumento de sueldo. Actualmente recibe un salario dentro del promedio del plantel, pero con su renovación se convertirá en uno de los tres mejores pagados.

Assadi tendrá uno de los tres mejores sueldos de la U.

Con esta renovación, Azul Azul le demuestra a Assadi que lo tienen planeado para ser la gran estrella del club de cara a la temporada 2026, donde esperan disputar la Copa Libertadores. Además, lo mantienen abrochado en el CDA ante el eventual interés de cualquier equipo extranjero.

Los números de Assadi en 2025

Durante esta temporada el jugador de 21 ha disputado 30 partidos y fue titular en 18 de ellos. En estas participaciones, anotó 11 goles y repartió seis asistencias, estadísticas que demuestran su consolidación como figura.

