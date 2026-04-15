¡Aún no está listo! La figura de Universidad de Chile que sigue sin poder jugar

El pasado fin de semana, Universidad de Chile viajó hasta el sur del país para enfrentarse en condición de visitante a Ñublense con la esperanza de conseguir una nueva victoria que los posicionara en la parte alta de la tabla del torneo.

Pese a las opciones que tuvieron ambos equipos en los pórticos, el partido terminó definiéndose con un enorme golazo de tiro libre por parte de Diego Céspedes en los minutos finales del encuentro, dandole así la victoria por la cuenta mínima a Ñublense.

Tras esta dolorosa derrota, Universidad de Chile cae hasta el séptimo lugar en la tabla de colocaciones del Campeonato Nacional, saliendo así de la zona de copas internacionales. Ahora los azules intentarán dar vuelta la página y ya miran su próximo desafío.

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Universidad de Chile viene de sufrir una dura derrota por la cuenta mínima ante Ñublense en un partido que estuvo marcado por enormes polémicas con el arbitraje en algunas jugadas que fueron reclamadas como posibles expulsiones para el cuadro de Chillán.

Uno menos para Gago

Pero ahora el romántico viajero da vuelta la página, ya que este sábado deberán visitar a Everton en Viña del Mar desde las 17:30 horas. Es aquí donde para este partido, Fernando Gago aún no podrá contar con la presencia de Charles Aránguiz, quien ni siquiera a podido entrenar todavía a la par con el resto de sus compañeros, auque desde el club no apuran su recuperación.

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