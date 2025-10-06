¿Se la aceptarán? Las grandes exigencias de Charles Aránguiz al renovar con la U de Chile

Charles Aránguiz retornó a Universidad de Chile en el 2024 y lo hizo siempre con un buen rendimiento demostrando toda su vigencia para ser el gran referente del equipo. Al lograr su cláusula de minutos, el "Príncipe" renovó automáticamente hasta 2026, pero ahora tiene nuevas exigencias.

Si bien es cierto que el volante tiene asegurada su permanencia en el equipo hasta finales del próximo año, ahora ha exigido una importante actualización de sus condiciones. Según información de EnCancha, Aránguiz quiere extender su vínculo hasta 2027 y con una considerable mejora en su sueldo.

El nuevo contrato de Charles Aránguiz con la U

Actualmente recibe 45 millones mensuales, cantidad de dinero que no lo tendría del todo conforme por su importante aporte al equipo. La buena noticia para él y para los hinchas es que la dirigencia está de acuerdo con la petición y, probablemente, en las próximas semanas se concreten positivamente.

Aránguiz negocia extensión de contrato y mejora de sueldo con los azules.

¿Aránguiz se retira en la U?

En caso de concretar esta extensión de contrato, el "Príncipe" finalizaría la temporada 2027 con 38 años, un edad considerable y que él no pasa por alto. Y es que el volante quiere retirarse en la U y, por lo mismo, esta negociando esta extensión para colgar los botines en dos años más.

Así las cosas, Aránguiz estaría viviendo sus últimas temporadas en el fútbol y quiere hacerlo defendiendo la camiseta de la U, equipo donde cada vez suma más fichas para convertirse en ídolo indiscutido de una generación de hinchas que lo ha visto levantar, entre otros títulos, la Copa Sudamericana 2011.

