¡Hay pulga para rato! La enorme noticia de Lionel Messi en su carrera deportiva

Hoy en día son muchas las estrellas que continúan apareciendo en el mundo del fútbol, donde como lo vimos en el último Balón de Oro, nunca se sabrá quién será el próximo mejor jugador del mundo. Es por eso que los que vivimos la época dorada de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, miramos el fútbol con otros ojos.

Actualmente el astro argentino ya tiene 38 años y continúa con su carrera en el Inter de Miami, donde si bien ya no tiene la misma velocidad y regates de antes, la calidad y precisión con el balón es algo que nunca abandonará su cuerpo. Sumado a que después de haberlo ganado todo, ya puede disfrutar tranquilamente del deporte que más ama.

Para nosotros los mortales, el poder aún disfrutar de Lionel Messi es un verdadero regalo, si bien muchos podrán decir que está en una liga que no tiene mucha competencia, el simple hecho de que a esta edad, donde otros ya están retirados, siga mostrando destellos de magia con el balón, significa mucho para aquellos que lo vimos debutar en el FC Barcelona hace varios años atrás.

El próximo año podría ser la última Copa del Mundo en la que Lionel Messi defienda la camiseta de la selección Argentina, es más, durante estas clasificatorias se le hizo la despedida oficial de su último partido con su país en suelo argentino, dando a entender que se acabó una época tanto para el fútbol de ese país, como del mundo entero.

Estados Unidos tiene Pulga para rato

Si bien con lo anterior muchos han especulado que el retiro del astro argentino está muy cerca, en las últimas horas una enorme noticia sobre su carrera desmiente todos estos pensamiento. Esto ya que Messi renovó el día de hoy su contrato con el Inter de Miami hasta 2028, por lo que continuará jugando fútbol al menos hasta los 41 años.

