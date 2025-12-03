¿Quiebra 2.0? Revelan la millonaria deuda de Colo Colo que despierta temores del pasado

Colo Colo mantiene millonaria deuda.

Por: Fabián Marambio

En Colo Colo la clasificación a Copa Sudamericana parece cada vez más lejana, lo que podría generar problemas graves para el club. Y es que ahora salió a la luz una millonaria deuda que acompleja al club y que despertó preocupaciones ante una posible quiebra 2.0.

A pesar de no tener resultados positivos en este 2025, la dirigencia de Blanco y Negro realizó una importante inversión para festejar con todo el centenario del club. No obstante, el escenario actual no es el esperado y esto podría tener consecuencias.

La millonaria deuda que complica a Colo Colo

Según reveló El Mercurio, el Cacique mantiene un déficit que alcanzaría los 3 millones de dólares. Es más, desde el medio citaron a una fuente interna de ByN que señaló que "necesito actualizar los cálculos. No me extrañaría que tengamos un déficit de caja de alrededor de US$ 3 millones y creciendo. Los ingresos no han alcanzado para pagar los gastos y se ha ido acumulando una deuda de ese nivel".

Deuda de Colo Colo.
Los albos mantienen un problema financiero importante.

Esto instaló la alarma en Macul debido a que, hace solo algunos días, Alfredo Stöhwing avisó que podía ocurrir un nuevo episodio de quiebra en el club ante esta gran deuda. Este ha sido un verdadero dolor de cabeza que tendrá que ser evaluado por la dirigencia con el próximo mercado de fichajes en la mira.

Las medidas albas para solventar la crisis económica

Ante este déficit económico, hay jugadores que asoman como claves para solventar el problema. Este es el caso de Vicente Pizarro, Lucas Cepeda y Alan Saldivia, quienes están bien tasados en el mercado y podrían dejar importantes réditos económicos ante una posible venta.

