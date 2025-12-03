Esteban Paredes preocupa a todos por un crítico problema de salud y este es su estado
Por: Fabián Marambio
Esteban Paredes ha sido la gran estrella de Fiebre de Baile, programa de Chilevisión en el que ha deslumbrado a todos con su notable progreso. Sin embargo, durante las últimas horas marcó la preocupación de todos al tener que ausentarse por un problema de salud.
La encargada de dar la información fue Diana Bolocco, quien en su rol de animadora avisó que el ídolo albo sufrió un alza de presión. Debido a esto el exjugador tuvo que ser trasladado rápidamente a un centro asistencial para ser tratado inmediatamente.
Esteban Paredes preocupa con su estado de salud
“Nuestro capitán Esteban Paredes debió estar en la competencia de hoy. Lamentablemente sufrió un alza de presión importante durante la tarde, por lo tanto, fue trasladado a un centro de salud”, avisó Diana Bolocco.
La buena noticia es que habría evolucionado de buena manera y sin sufrir mayores inconvenientes, por lo que podrá retornar pronto a las pistas de baile para seguir deslumbrando a todos sus fanáticos.
Destacar que Paredes ha sido uno de los participantes más queridos del programa no solo por su pasado como futbolista, sino también por el notable progreso y carisma que ha mantenido en un ámbito donde nunca antes se había mostrado.
