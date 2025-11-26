¡Todo cerrado! La decisión final de Manuel Pellegrini sobre Real Betis y La Roja

Manuel Pellegrini es seguido por la ANFP.

El pasado martes, La Roja disputaba su segundo amistoso en tierras rusas, donde la semana pasada dio cuenta de la selección local por 2-0 y el día de hoy se enfrentaba ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico pero fuera de nuestro continente. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova preparó varios cambios para darle más rodaje a los jugadores.

La selección chilena fue protagonista desde el inicio, buscando ir en búsqueda del arco rival, pero Perú presionó la salida, donde tras un error desde el fondo, Iván Román debió cometer un penal y además fue expulsado, donde tras cartón Alex Valera cambió la pena máxima por gol. En el segundo tiempo, Chile salió con todo y tras un rebote en un tiro de esquina en el minuto 53', Felipe Loyola logró empatar las acciones.

Con este empate, La Roja continuó atacando con todo la portería del cuadro peruano y en el minuto 59', Darío Osorio recuperó el balón en mediocampo y se mandó un carrerón al área rival, donde con una gran definición sentenció el segundo para nuestra selección, decretando además la victoria de Chile por 2-1 en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

En esta última fecha FIFA, La Roja consiguió dos buenas victorias ante Rusia y Perú, donde además se vio un buen rendimiento de los jugadores que son llamados a ser el tan ansiado recambio del combinado nacional. Pese a los buenos resultados, aún se espera para el próximo año tener un nuevo técnico en la selección, donde la primera gran opción es el caso de Manuel Pellegrini.

¿Qué decisión tomó el Ingeniero?

Desde la prensa española señalaron que la renovación de Manuel Pelegrini con el Real Betis ya estaría cerrada y se extendería hasta junio del 2027, donde sólo faltaría la firma y hacerlo oficial. Sin embargo, en el nuevo contrato se incluirá una cláusula que diceque si el Ingeniero es llamado desde la selección chilena, el cuadro español facilitaría su salida.

