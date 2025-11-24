¿Concuerdas con él? El fuerte análisis de Lucas Cepeda sobre el presente de La Roja

El pasado martes, La Roja disputaba su segundo amistoso en tierras rusas, donde la semana pasada dio cuenta de la selección local por 2-0 y el día de hoy se enfrentaba ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico pero fuera de nuestro continente. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova preparó varios cambios para darle más rodaje a los jugadores.

La selección chilena fue protagonista desde el inicio, buscando ir en búsqueda del arco rival, pero Perú presionó la salida, donde tras un error desde el fondo, Iván Román debió cometer un penal y además fue expulsado, donde tras cartón Alex Valera cambió la pena máxima por gol. En el segundo tiempo, Chile salió con todo y tras un rebote en un tiro de esquina en el minuto 53', Felipe Loyola logró empatar las acciones.

Con este empate, La Roja continuó atacando con todo la portería del cuadro peruano y en el minuto 59', Darío Osorio recuperó el balón en mediocampo y se mandó un carrerón al área rival, donde con una gran definición sentenció el segundo para nuestra selección, decretando además la victoria de Chile por 2-1 en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

En esta última fecha FIFA, La Roja consiguió dos buenas victorias ante Rusia y Perú, donde además se vio un buen rendimiento de los jugadores que son llamados a ser el tan ansiado recambio del combinado nacional. Esto deja buenas sensaciones pensado en los desafíos que se vendrán a futuro con toda esta reestructuración del combinado nacional.

Una dura pero necesaria crítica

Uno de los que fue buena figura en estos partidos y se espera que sea uno de los pilares importantes de la selección chilena fue Lucas Cepeda, quien además hizo una fuerte pero acertada crítica del presente del equipo nacional. "Estamos formando un lindo grupo, esa es la base para conseguir logros, somos el peor país de sudamerica porque salimos últimos, ahora queda rompernos el lomo para llegar de la mejor forma a la Copa América y somos todos competitivos y queremos formar un buen equipo".

También te puede interesar: ¡Una enorme duda! Aún no se sabe el futuro de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile