¿Concuerdas con él? El fuerte análisis de Lucas Cepeda sobre el presente de La Roja

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi

¡Exige respuestas! La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi
U de Chile deberá buscar estadio.

¡Malas noticias! La baja sensible que tendrá Universidad de Chile para la recta final
Déficit habitacional en Chile alcanza su menor nivel en 20 años

¡BUENAS NOTICIAS! Déficit habitacional en Chile alcanza su menor nivel en 20 años
Así respondió José Antonio Kast tras bajarse de “Las Caras de La Moneda”

“Les avisé con tiempo”: Así respondió José Antonio Kast tras bajarse de “Las Caras de La Moneda”

¡Una enorme duda! Aún no se sabe el futuro de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile
Destapan llamada de garzón a nieta de María Elcira que la terminó indignando

“Lo encontré poco empático”: Destapan llamada de garzón a nieta de María Elcira que la terminó indignando
Colo Colo prepara el bombazo con un refuerzo desde el fútbol brasileño

¡Los siguen de cerca! Dos figuras de Colo Colo son tentados desde Brasil

¡Respuesta ante la Polémica! El pasillo de Estudiantes a Rosario Central que dio la vuelta al mundo
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¿Vendrá el GOAT? Chile ya tiene rival para los Qualifiers de la Copa Davis
Fiscalía detalla cobarde abuso sexual de extranjero contra niña de 10 años

¡Sujeto quedó en libertad! Fiscalía detalla cobarde abuso sexual de extranjero contra niña de 10 años

El pasado martes, La Roja disputaba su segundo amistoso en tierras rusas, donde la semana pasada dio cuenta de la selección local por 2-0 y el día de hoy se enfrentaba ante Perú en una nueva versión del Clásico del Pacífico pero fuera de nuestro continente. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova preparó varios cambios para darle más rodaje a los jugadores.

La selección chilena fue protagonista desde el inicio, buscando ir en búsqueda del arco rival, pero Perú presionó la salida, donde tras un error desde el fondo, Iván Román debió cometer un penal y además fue expulsado, donde tras cartón Alex Valera cambió la pena máxima por gol. En el segundo tiempo, Chile salió con todo y tras un rebote en un tiro de esquina en el minuto 53', Felipe Loyola logró empatar las acciones.

Con este empate, La Roja continuó atacando con todo la portería del cuadro peruano y en el minuto 59', Darío Osorio recuperó el balón en mediocampo y se mandó un carrerón al área rival, donde con una gran definición sentenció el segundo para nuestra selección, decretando además la victoria de Chile por 2-1 en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

En esta última fecha FIFA, La Roja consiguió dos buenas victorias ante Rusia y Perú, donde además se vio un buen rendimiento de los jugadores que son llamados a ser el tan ansiado recambio del combinado nacional. Esto deja buenas sensaciones pensado en los desafíos que se vendrán a futuro con toda esta reestructuración del combinado nacional.

Una dura pero necesaria crítica

Uno de los que fue buena figura en estos partidos y se espera que sea uno de los pilares importantes de la selección chilena fue Lucas Cepeda, quien además hizo una fuerte pero acertada crítica del presente del equipo nacional. "Estamos formando un lindo grupo, esa es la base para conseguir logros, somos el peor país de sudamerica porque salimos últimos, ahora queda rompernos el lomo para llegar de la mejor forma a la Copa América y somos todos competitivos y queremos formar un buen equipo".

También te puede interesar: ¡Una enorme duda! Aún no se sabe el futuro de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile

NOTAS DESTACADAS

La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi

¡Exige respuestas! La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi
U de Chile deberá buscar estadio.

¡Malas noticias! La baja sensible que tendrá Universidad de Chile para la recta final
Déficit habitacional en Chile alcanza su menor nivel en 20 años

¡BUENAS NOTICIAS! Déficit habitacional en Chile alcanza su menor nivel en 20 años
Así respondió José Antonio Kast tras bajarse de “Las Caras de La Moneda”

“Les avisé con tiempo”: Así respondió José Antonio Kast tras bajarse de “Las Caras de La Moneda”

¡Una enorme duda! Aún no se sabe el futuro de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile
Destapan llamada de garzón a nieta de María Elcira que la terminó indignando

“Lo encontré poco empático”: Destapan llamada de garzón a nieta de María Elcira que la terminó indignando
Colo Colo prepara el bombazo con un refuerzo desde el fútbol brasileño

¡Los siguen de cerca! Dos figuras de Colo Colo son tentados desde Brasil

¡Respuesta ante la Polémica! El pasillo de Estudiantes a Rosario Central que dio la vuelta al mundo
Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

¿Vendrá el GOAT? Chile ya tiene rival para los Qualifiers de la Copa Davis
Fiscalía detalla cobarde abuso sexual de extranjero contra niña de 10 años

¡Sujeto quedó en libertad! Fiscalía detalla cobarde abuso sexual de extranjero contra niña de 10 años
Jeannette Jara dejó potente crítica contra Kast tras fallido debate en Mega

“Chile merece certezas, no evasivas”: Jeannette Jara dejó potente crítica contra Kast tras fallido debate en Mega
Liguilla Ascenso Primera B todo definido.

ANFP define la programación de las semifinales de la Liguilla de Ascenso: cuándo y dónde ver
equipo del futbol chileno está en venta.

Fin de una era: el histórico club del fútbol chileno que está en venta ante su inminente descenso
Brayan Cortés y su blooper.

Lo salvó el palo: Brayan Cortés protagoniza feo blooper en la final del fútbol uruguayo
En U de Chile exigen renuncia de Michael Clark.

Colmó la paciencia: directivos de U de Chile le dejan duras advertencias a Michael Clark
Lucas Cepeda colo colo.

Lucas Cepeda se desahoga tras el mal 2025 de Colo Colo: se acordó hasta de Almirón
Arturo Vidal le deja potente mensaje a sus compañeros.

¿Molestará en el camarín? Arturo Vidal deja la grande en Colo Colo por este mensaje sobre su suplencia
Alcalde de Independencia

FOTOS | Alcalde de Independencia confirma relación con reconocida reportera de Chilevisión
Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul

Si no vuelve Cortés: Arquero figura del fútbol chileno llegaría a Colo Colo a competir con De Paul
Parisi

Votantes de Franco Parisi podrían definir la segunda vuelta: nueva Cadem muestra fuerte inclinación hacia un candidato