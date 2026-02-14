"Existe riesgo de propagación": La cruda advertencia de Bomberos por incendios activos en Viña del Mar

La Quinta Región atraviesa una jornada crítica debido a múltiples focos de fuego que, desde el atardecer del viernes, mantienen en vilo a las localidades de Viña del Mar, Limache y Concón. El avance de las llamas ha desencadenado una movilización masiva de brigadistas para evitar una tragedia mayor, concentrando la mayor preocupación en el área de Fuerte Aguayo y las inmediaciones de Reñaca Alto.

La gravedad del panorama en Concón obligó a las autoridades a decretar la evacuación inmediata de los residentes en sectores como Los Peumos, Las Higueras y el Condominio Maximiliano, entre otros puntos estratégicos.

Respecto a la emergencia que golpea la zona alta de la Ciudad Jardín, el alto mando de Bomberos ha sido enfático en señalar que la situación técnica es de extrema vigilancia. Héctor Cáceres, comandante de la institución en la comuna, describió el escenario actual advirtiendo que, aunque se han logrado frenar ciertos avances, la inestabilidad del fuego es latente.

"Se encuentra contenido, pero bastante activo en todo su perímetro. Existe el riesgo de que se pueda activar con más fuerza y propagarse hacia sectores poblados", advirtió.

El plan de acción para las próximas horas contempla una transición desde las tareas de resguardo preventivo hacia maniobras de ataque directo contra el fuego. Según detalló la autoridad bomberil, se implementarán estrategias más agresivas con el objetivo de extinguir los puntos calientes que presentan una amenaza real para las viviendas cercanas. Esta labor de combate se extenderá sin pausa durante todo el día, considerando la vasta superficie de terreno que ha sido consumida y la complejidad de la geografía local.

En tanto, el panorama administrativo de la emergencia mostró cambios recientes luego de que Senapred determinara dejar sin efecto la alerta temprana preventiva que pesaba sobre las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga. Pese a este ajuste en las alertas regionales, el monitoreo sobre el comportamiento del viento y el calor sigue siendo constante para prevenir reactivaciones inesperadas que pongan nuevamente en peligro a la población civil.

