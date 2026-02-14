"Existe riesgo de propagación": La cruda advertencia de Bomberos por incendios activos en Viña del Mar

incendios

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Cristián Zavala

¡El regreso del "Pirata"! Cristián Zavala sacude el mercado y vuelve a un viejo conocido
14 de febrero

En este 14 de febrero: ¿Qué es el Love Bombing y por qué tu Crush te hizo Ghosting? El nuevo diccionario del amor en Chile
Ayuda humanitaria a Cuba revive recuerdo de apoyo a Venezuela en pleno Gobierno de Piñera

Ayuda humanitaria a Cuba revive recuerdo de apoyo a Venezuela en pleno Gobierno de Piñera

VIDEO | ¡Pisa fuerte en Europa! Felipe Loyola celebra su primer gol en el viejo continente
VIDEO | ¡A pasos del Metro en Santiago! Indignación en redes por supuesta venta callejera de piel de gato

VIDEO | ¡A pasos del Metro en Santiago! Indignación en redes por supuesta venta callejera de piel de gato
VIDEO | ¡Municipalidad salió al paso! Polémica por insólito video de yacaré en playa de Iquique

VIDEO | ¡Municipalidad salió al paso! Polémica por insólito video de yacaré en playa de Iquique

¡Se le acaban las opciones! El drama que vive Óscar Opazo tras salir de Colo Colo

¡Efecto Nicolás Massú! Chile es el segundo mejor país de sudamérica en la Copa Davis

¡PAREN TODO! Esteban Paredes sufre duro revés en su carrera como director técnico
Cae la cúpula tras accidente en El Teniente: Codelco despide a tres altos ejecutivos por ocultar información 

Cae la cúpula tras accidente en El Teniente: Codelco despide a tres altos ejecutivos por ocultar información 

La Quinta Región atraviesa una jornada crítica debido a múltiples focos de fuego que, desde el atardecer del viernes, mantienen en vilo a las localidades de Viña del Mar, Limache y Concón. El avance de las llamas ha desencadenado una movilización masiva de brigadistas para evitar una tragedia mayor, concentrando la mayor preocupación en el área de Fuerte Aguayo y las inmediaciones de Reñaca Alto.

La gravedad del panorama en Concón obligó a las autoridades a decretar la evacuación inmediata de los residentes en sectores como Los Peumos, Las Higueras y el Condominio Maximiliano, entre otros puntos estratégicos.

Respecto a la emergencia que golpea la zona alta de la Ciudad Jardín, el alto mando de Bomberos ha sido enfático en señalar que la situación técnica es de extrema vigilancia. Héctor Cáceres, comandante de la institución en la comuna, describió el escenario actual advirtiendo que, aunque se han logrado frenar ciertos avances, la inestabilidad del fuego es latente.

"Se encuentra contenido, pero bastante activo en todo su perímetro. Existe el riesgo de que se pueda activar con más fuerza y propagarse hacia sectores poblados", advirtió.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el mundo del deporte.

El plan de acción para las próximas horas contempla una transición desde las tareas de resguardo preventivo hacia maniobras de ataque directo contra el fuego. Según detalló la autoridad bomberil, se implementarán estrategias más agresivas con el objetivo de extinguir los puntos calientes que presentan una amenaza real para las viviendas cercanas. Esta labor de combate se extenderá sin pausa durante todo el día, considerando la vasta superficie de terreno que ha sido consumida y la complejidad de la geografía local.

En tanto, el panorama administrativo de la emergencia mostró cambios recientes luego de que Senapred determinara dejar sin efecto la alerta temprana preventiva que pesaba sobre las provincias de San Antonio, Valparaíso, Quillota, Petorca y Marga Marga. Pese a este ajuste en las alertas regionales, el monitoreo sobre el comportamiento del viento y el calor sigue siendo constante para prevenir reactivaciones inesperadas que pongan nuevamente en peligro a la población civil.

Te puede interesar: “Me cierran las puertas”: Acusado por mortal incendio en el Biobío expone su difícil realidad tras la tragedia

NOTAS DESTACADAS

Cristián Zavala

¡El regreso del "Pirata"! Cristián Zavala sacude el mercado y vuelve a un viejo conocido
14 de febrero

En este 14 de febrero: ¿Qué es el Love Bombing y por qué tu Crush te hizo Ghosting? El nuevo diccionario del amor en Chile
Ayuda humanitaria a Cuba revive recuerdo de apoyo a Venezuela en pleno Gobierno de Piñera

Ayuda humanitaria a Cuba revive recuerdo de apoyo a Venezuela en pleno Gobierno de Piñera

VIDEO | ¡Pisa fuerte en Europa! Felipe Loyola celebra su primer gol en el viejo continente
VIDEO | ¡A pasos del Metro en Santiago! Indignación en redes por supuesta venta callejera de piel de gato

VIDEO | ¡A pasos del Metro en Santiago! Indignación en redes por supuesta venta callejera de piel de gato
VIDEO | ¡Municipalidad salió al paso! Polémica por insólito video de yacaré en playa de Iquique

VIDEO | ¡Municipalidad salió al paso! Polémica por insólito video de yacaré en playa de Iquique

¡Se le acaban las opciones! El drama que vive Óscar Opazo tras salir de Colo Colo

¡Efecto Nicolás Massú! Chile es el segundo mejor país de sudamérica en la Copa Davis

¡PAREN TODO! Esteban Paredes sufre duro revés en su carrera como director técnico
Cae la cúpula tras accidente en El Teniente: Codelco despide a tres altos ejecutivos por ocultar información 

Cae la cúpula tras accidente en El Teniente: Codelco despide a tres altos ejecutivos por ocultar información 
Alejandro Tabilo cae tempranamente en el Australian Open.

¡No pudo seguir! Alejandro Tabilo termina su travesía en el ATP 250 de Buenos Aires
¡Exigió una disculpa! Diputado se lanza contra humorista Arturo Ruiz-Tagle por gestos vulgares contra el público

VIDEO | ¡Exigió una disculpa! Diputado se lanza contra humorista Arturo Ruiz-Tagle por gestos vulgares contra el público

¡A ponerse a dieta! Revelan que refuerzo de Universidad de Chile llegó con sobrepeso
El fuerte descargo de Neme contra el Gobierno tras anuncio de ayuda humanitaria a Cuba: “Déjense de huev…”

El fuerte descargo de Neme contra el Gobierno tras anuncio de ayuda humanitaria a Cuba: “Déjense de huev…”

Denuncia y polémica: Ex defensa albo destroza arbitraje tras derrota ante Colo Colo
Objetivo La Roja: Córdova marca el rumbo para seducir a “sangre chilena” en Dinamarca

Objetivo La Roja: Córdova marca el rumbo para seducir a “sangre chilena” en Dinamarca
¿De suplente a protagonista? Eduardo Vargas se impone en la lucha por la titularidad en la Universidad de Chile

¿De suplente a protagonista? Eduardo Vargas se impone en la lucha por la titularidad en la Universidad de Chile
Una batalla invisible: La verdad detrás del delicado diagnóstico que complica a Mauricio Pinilla

Una batalla invisible: La verdad detrás del delicado diagnóstico que complica a Mauricio Pinilla
¡Directo desde Europa! El delantero que suena fuerte para sumarse a las filas de Colo Colo

¡Directo desde Europa! El delantero que suena fuerte para sumarse a las filas de Colo Colo
¿Quién es el delantero que tiene a Colo Colo y la UC compitiendo por su fichaje?

¿Quién es el delantero que tiene a Colo Colo y la UC compitiendo por su fichaje?