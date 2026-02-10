“Me cierran las puertas”: Acusado por mortal incendio en el Biobío expone su difícil realidad tras la tragedia

Por: Catalina Martínez

Claudio Luna, único imputado por los incendios forestales en la Región del Biobío, que dejaron 20 víctimas fatales, entregó este martes su versión de los hechos y aseguró que el fuego habría comenzado de forma accidental mientras realizaba tareas domésticas en una casa que estaba cuidando. Actualmente, el hombre se encuentra con arresto domiciliario nocturno en Linares.

En una entrevista concedida al matinal Contigo en la mañana, el imputado reconstruyó su versión de los hechos ocurridos el día del incendio. En su relato, señaló que mientras preparaba alimentos utilizó una estufa a leña que, según indicó, se encontraba en deficientes condiciones.

“Estaban en un bautizo de los jefes y citaron a mi pareja para trabajar allá. Yo me quedé cocinando. Hice arroz con pollo y, como estaba todo muy congelado, le eché un tercer palo de leña”, detalló Luna. 

Según dijo, se apartó por algunos minutos de la cocina y, al regresar, se encontró con que las llamas ya se habían expandido con rapidez, dificultando su control. “Fueron dos o tres minutos. Sentí un ruido, me asomé y las llamas ya estaban altas”, afirmó. 

Complicado presente 

A lo largo de la entrevista, Luna se mostró emocionalmente impactado y sostuvo que en ningún momento tuvo la intención de originar un incendio. “No fue mi intención hacer algo así. Soy un trabajador tranquilo, vine a ganarme mis monedas”, aseguró. 

Por otro lado, abordó la compleja realidad familiar que enfrenta, relatando que es padre de un hijo con problemas de salud que demanda recursos permanentes para su tratamiento y cuidado. “Estoy mal, achacado. Necesito ayuda”, señaló.

El imputado también señaló que, después de lo ocurrido, perdió su trabajo y que no ha podido conseguir uno nuevo. “Me cierran las puertas por lo que se dice de mí. No tengo plata ni para arriendo”, aseveró. 

Durante la emisión del programa, su pareja, Joselyn, también tomó la palabra y expuso los episodios de vulnerabilidad que, según relató, han debido enfrentar tras lo ocurrido. “Están acusando a mi pareja de cosas que no ha hecho (…) Tuve que dormir en el terminal, no tenía nada”, expresó. Por ahora, el caso continúa en investigación por parte de la justicia.

