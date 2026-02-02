¡Una gran noticia! La Copa de La Liga podría ser vista a través de la televisión abierta

El pasado viernes se dio inicio a una nueva temporada de fútbol nacional con el Campeonato Nacional, donde Universidad de Chile y Audax Italiano fueron los encargados de dar el vamos a las acciones, en un encuentro que terminó en un empate 0-0 y varios problemas con los hinchas del romántico viajero en las tribunas.

Por otro lado, este fin de semana también arrancó la Copa Chile con algunos enfrentamientos de equipos de la Primera B, quienes aún no comienzan su torneo, por lo que aprovecharon para disputar la primera fecha de la Fase de Grupos, los cuáles como ya es costumbre se disputan por zona geográfica a lo largo de nuestro país.

Sumado a estos dos, este año tendremos un nuevo torneo que permitirá tener fútbol nacional todo el año, esta es la Copa de La Liga, donde se enfrentarán los equipos de la Primera División, en la primera edición de este torneo que busca imitar lo que se hace en Europa y también en otras ligas grandes del continente como Argentina y Brasil.

Este año tendremos el debut de la Copa de La Liga en el fútbol chileno, torneo que además entregará un cupo a la fase previa de la Copa Libertadores de la próxima temporada. Este torneo se disputará primero con una fase de grupos, donde se dividieron los 16 equipos de la Primera División y que comenzará a disputarse el fin de semana del 20 de marzo.

Podría volver al fútbol nacional a la TV abierta

Por otro lado, como venía siendo costumbre en las temporadas pasadas, Canal 13 se quedó con los derechos para poder transmitir algunos encuentros del fútbol chileno a través de su señal abierta. Es aquí donde a esto se podría sumar la Copa de La Liga, donde si bien esto aún está en negociaciones, es muy probable que el nuevo torneo también pueda ser disfrutado por televisión abierta.

