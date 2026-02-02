¿Se podrá ver por TV Abierta? El canal para ver a Chile en la Copa Davis ante Serbia

Chile juega ante Luxemburgo por Copa Davis

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana nuestro equipo nacional de tenis vuelve a las canchas con el inicio de la Qualifiers de la Copa Davis, donde en esta oportunidad enfrentaremos a Serbia en condición de local en el court central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional. La escuadra chilena, comandada por Nicolás Massú, ya se encuentra realizando los entrenamientos de preparación para este importante choque.

Para estos encuentros, nuestros representantes nacionales vienen de distintos presentes en la temporada, donde si bien todos quedaron eliminados en el Australian Open, tanto Tomás Barrios como Alejandro Tabilo tuvieron un buen papel en el Challenger 100 de Concepción, llegando tanto a semifinales como a la final respectivamente.

Se espera que el desafío en esta oportunidad de la Copa Davis pueda ser para Chile, ya que no sólo tienen la ventaja de estar en casa con su gente, sino que además Serbia no contará con su máximo exponente como lo es el GOAT, Novak Djokovic, quien es el actual número 3 del mundo y viene de perder la final del Australian Open a manos de Carlos Alcaraz.

¿Dónde ver los duelos de Chile ante Serbia?

Uno de los fuertes golpes que se darán en esta Copa Davis es que los duelos de la escuadra nacional ante Serbia nuevamente no podran ser seguidos por la televisión abierta, esto ya que DirecTV tiene todos los derechos y se encargará de la transmisión a través de sus plataformas todo este fin de semana de partidos.

Una diesmada Serbia ante Chile

Además de la ausencia de Novak Djokovic, máxima figura histórica del tenis mundial y de Serbia, la escuadra europea llegará a Chile sin representantes en el TOP 100 del ranking mundial, todo esto tras las bajas de Miomir Kecmanovic (60°), Hamad Medjedovic (90°) y Laslo Djere (92°). Por lo que el mayor exponente de Serbia será Dusan Lajovic (125°).

