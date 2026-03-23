¡Más fútbol en Chile! La Copa de La Liga completa su primera fecha

Este fin de semana hizo su esperado debut la Copa de La Liga, un nuevo torneo que tiene comon objetivo darle mucha más competencia a nuestro fútbol chileno, en el que sólo participarán los equipos de la Primera División comenzando con una fase de grupos, luego semifinales y la respectiva gran final.

La primera fecha de este nuevo torneo arrancó este viernes con el duelo entre Unión La Calera y Audax Italiano, terminando el día de hoy con el partido entre Palestino y Everton de Viña del Mar en el estadio La Cisterna.

La primera fecha de la Copa de La Liga estuvo marcada por varios empates entre los equipos, donde también varias instituciones aprovecharon la oportunidad para darle minutos a los jugadores jóvenes o a quienes no habían pidido tener mucha presencia durante el Campeonato Nacional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Este viernes se dió el vamos a la Copa de La Liga, el nuevo torneo que hace su debut en el fútbol chileno, en el cuál sólo participarán equipos de la Primera División para tener mucha más competencia durante toda la temporada.

Una primera fecha plagada de empates

Esta primera fecha termina el día de hoy con el duelo entre Palestino y Everton, pero dejamos a continuación el resto de los resultados hasta el momento:

Unión La Calera 0-1 Audax Italiano

Universidad de Chile 2-2 Deportes La Serena

Cobresal 1-1 Ñublense

Colo Colo 1-1 Coquimbo Unido

Huachipato 2-2 Deportes Concepción

Universidad Católica 2-1 Universidad de Concepción

O'Higgins 1-1 Deportes Limache

También te puede interesar: ¡Dura baja en los albos! Colo Colo prepara formación sin una de sus buenas figuras