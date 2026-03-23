¡Dura baja en los albos! Colo Colo prepara formación sin una de sus buenas figuras

Colo Colo y su lesionado para Deportes Concepción.

Por: Gonzalo Zamora

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Este fin de semana arrancó la Copa de La Liga, el nuevo torneo nacional que busca darle mayor competencia a nuestro fútbol chileno, donde en esta instancia sólo participarán los equipos de Primera División en una fase de grupos inicial, para luego pasar a semifinales y la respectiva gran final.

Colo Colo comenzó este torneo enfrentándose en condición de local al actual monarca del fútbol chileno, Coquimbo Unido, donde finalmente terminaron con un empate 1-1 que dejó con amargas sensaciones a ambos equipos.

Ahora Colo Colo espera dar vuelta la página y volver a las victorias en una nueva fecha de la Copa de La Liga que se disputará esta semana en lo que además será la previa para una nueva doble fecha FIFA, en la cuál La Roja tendrá dos amistosos en la FIFA Series.

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Tras el empate 1-1 como local ante Coquimbo Unido en el estreno de la Copa de La Liga, Colo Colo ya prepara su próximo desafío en el torneo que está teniendo su primera experiencia en el fútbol chileno. Ahora en la segunda fecha enfrentarán este martes en condición de visitante a Deportes Concepción desde las 20:30 horas.

Una dura baja para los albos

Para este encuentro en el sur del país, los albos sufren con la dura baja de una de sus figuras, ya que Arturo Vidal estaría lesionado. Es aquí donde la línea defensiva que prepara Fernando Ortíz tendría a Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Cristián Riquelme.

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