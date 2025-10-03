¡Una gran noticia! La evolución de Patricio Toledo tras sufrir infarto en cancha

El pasado domingo, se disputó un duelo homenaje amistoso en el Claro Arenas, donde Universidad Católica realizaba una simbólica "despedida de capitanes", donde agradecían todo lo que algunos de sus notables figuras a lo largo de los últimos años, le entregaron al club tanto en lo deportivo como en lo humano.

Los exjugadores que fueron los homenajeados fueron Cristian Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, quienes junto a otras históricas figuras del cuadro cruzado y algunos jugadores actuales del plantel se enfrentaron en un encuentro amistoso ante el público del estadio Claro Arenas, en una jornada llena de emoción.

En la cancha se pudieron apreciar figuras como Patricio Toledo, Alberto Acosta, Ricardo Lunari, Nelson Tapia, Gerardo Reinoso, Jorge Vargas, Rodrigo Valenzuela, Luciano Aued, entre otros. Quienes dieron un digno espectáculo al público en una tarde que lamentablemente fue marcada por un dramático momento con uno de los exjugadores.

Todo iba bien en la despedida de capitanes de Universidad Católica hasta que en medio del partido, Patricio Toledo cayó al terreno de juego, producto de malestares cardiacos, quien debió ser primero atendido por uno de sus compañeros y luego por el personal médico especializado, quienes lograron estabilizar su complicada situación.

Tras varios días de revisión donde si bien Patricio Toledo estuvo conciente en todo momento, su situación fue bastante complicada, ahora se supieron muy buenas noticias. El exportero fue dado de alta el día de hoy, donde agradeció mucho la labor de los médicos que lo atendieron, asegurando que se le dió una segunda oportunidad de vivir.