¡Un gran apoyo del público! La buena asistencia que ha tenido el Mundial sub-20

Gran marco de público en el Mundial sub-20.

Por: Gonzalo Zamora

El pasado sábado 27 se inició el Mundial sub-20 en nuestro país, donde La Roja buscará aprovechar su condición de local y tomar un buen papel en este importante torneo que además le sirve a las futuras promesas para mostrarse al mundo y así poder formar mucho mejor su carrera como futbolistas, donde ya la mayoría a debutado a nivel profesional.

La selección chilena dirigida por Nicolás Cordova estará en el grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto, donde espera al menos poder superar la fase de grupos para meterse en las instancias finales de la Copa del Mundo de la categoría, donde en el pasado, nuestro país a tenido buenas participaciones y lugares.

Tras la victoria por 2-1 ante Nueva Zelanda, La Roja debió enfrentar a Japón, que es considerado el rival más fuerte del grupo. Esto quedó demostrado en la cancha, ya que los asiáticos se llevaron la victoria por 2-0 gracias a las anotaciones de Rion Ichijara vía lanzamiento penal y de Yumeki Yokoyama tras una mala salida de la selección chilena.

Tras la dura derrota del día de ayer por 2-0 ante Japón, La Roja se ubica en la segunda posición de su grupo en el Mundial sub-20, donde ahora terminará la fase clasificatoria enfrentando al combinado de Egipto este viernes desde las 20:00 horas, donde se necesita una victoria para asegurar el paso a la siguiente etapa.

Por otro lado, el Mundial sub-20, el cuál se desarrolla en Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca, ha tenido una gran aceptación por parte de los fanáticos y esto se ha demostrado en la asistencia a los encuentros. Actualmente mientras se está desarrollando la fase de grupos, los estadios han albergado a un total de 125.780 espectadores, lo que se considera como una buena cifra hasta el momento.

