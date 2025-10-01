Panorama complicado: Las bajas de Chile Sub 20 para su "final" contra Egipto en el Mundial

Chile Sub 20 sufre con las lesiones.

Por: Fabián Marambio

Chile Sub 20 cayó ante Japón en el Mundial y ahora debe derrotar a Egipto para asegurar su clasificación a los octavos de final del torneo. Un escenario complicado que se dificulta aún más por las importantes bajas que tiene el equipo de cara al compromiso.

La tarea es compleja para Nicolás Córdova, quien tendrá que encontrarle reemplazo a sus dos pilares del plantel; Emiliano Ramos y Matías Pérez. Ambos jugadores sufrieron lesiones musculares y están totalmente descartados para el importante duelo ante los egipcios.

El rompecabezas de Nicolás Córdova con Chile Sub 20

Ahora el entrenador podría reemplazar puesto por puesto o cambiar el esquema, teniendo nombres para ambos escenarios. En defensa, podrían ingresar Nicolás Suárez o Milovan Celis, mientras que en delantera podrían hacerlo Francisco Marchant o Rodrigo Godoy.




¿Cuándo juega Chile Sub 20 en el Mundial?

El entrenador trabaja a contrarreloj, pues el compromiso ante Egipto está pactado para este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas. Esta será una verdadera final para La Roja, pues deberá derrotar a un Egipto que ya está eliminado para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

Escenario complejo por las pocas ideas que se han visto en el terreno de juego, lo que sumado a las lesiones hace que la misión para La Roja Sub 20 se vea con dificultad. Lo cierto es que la Selección depende de sí misma para seguir en competencia y no pueden desaprovecharlo.

