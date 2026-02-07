La baja que remece a Coquimbo Unido: Refuerzo habría dejado el equipo tras conflicto en el camarín

Apenas tres semanas después de su ingreso a Coquimbo Unido como defensor, se dio a conocer la salida de uno del miembro del equipo. Y de acuerdo a la información que ha trascendido, todo se dio tras una decisión del director técnico, lo que derivó en una compleja situación frente a sus compañeros durante un encuentro en el camarín.

Hablamos de Matías Fracchia, que hace apenas tres semanas había sido anunciado de manera oficial en el club. Pero según lo que se informó durante la jornada de este viernes, su salida del equipo ya fue finiquitada tras llegar a acuerdos con los dirigentes. Todo esto tras un mes marcado por tensiones y una determinación.

Los trascendidos sobre la salida de Matías Fracchia de Coquimbo Unido

De acuerdo a lo que señala La tercera, todo se inició luego de que el director técnico de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, decidiera no llamar a Matías Fracchia para la final de la Supercopa realizada en Viña del mar. Esto no le habría parecido al futbolista, que además llegó al grupo con miras al título y los próximos eventos deportivos.

El tema es que cuando el club volvió a la Cuarta región, el jugador habría sido increpado por sus compañeros de grupo, cuestionando su reacción ante lo decidido por el DT, marcando las tensiones al interior del camarín. Desde ese momento comenzaron las conversaciones entre el futbolista, el cuerpo técnico y la dirigencia.

Durante estas últimas fechas de hecho, Matías Fracchia no fue considerado para ser parte de los encuentros de Coquimbo Unido. Y finalmente este viernes fue confirmado de manera oficial que luego de tan solo tres semanas como miembro del club, queda fuera de este. Eso sí, según el medio ya citado, desde el equipo señalan que se dio todo en buenos términos, a pesar de las tensiones.