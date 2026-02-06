Unión Española toma drástica medida para evitar la B ¿Nuevo terremoto en el fútbol chileno?

Unión Española toma drástica medida para evitar la B ¿Nuevo terremoto en el fútbol chileno?

Por: Catalina Martínez

El caso por los descensos de Unión Española y Deportes Iquique frente a la ANFP parecía completamente zanjado y fuera de la agenda, sin embargo, durante la medianoche de este viernes se registró un cambio que volvió a remecer el escenario del fútbol nacional.

De acuerdo con ADN Deportes, quienes tuvieron acceso al documento en el que el cuadro “hispano” recurrió a la justicia chilena, acusaron a la ANFP de una “aplicación ilegal y arbitraria de la normativa interna” que rige al fútbol nacional.

Dicha acción fue ingresada el pasado 15 de enero, pero recién este 2 de febrero fue acogida a tramitación. En el escrito, el demandante acusa al organismo que preside Pablo Milad de haber omitido la aplicación de sus propias normativas y estatutos.

Detalles de la acusación 

En concreto, el escrito cita el artículo 90° del reglamento de la ANFP, el cual establece que los descensos deben definirse por el promedio de las tres temporadas anteriores y no por el equipo que finalice con menos puntos en la campaña en curso.

Es más, el cuadro de Independencia acompaña como antecedente que los descensos de la temporada 2024 —que afectaron a Cobreloa y Deportes Copiapó— fueron resueltos aplicando el sistema establecido en el artículo 90° del reglamento, por lo que, a su juicio, lo ocurrido en 2025 configura una omisión de dicha normativa por parte de la ANFP.

Y no solo eso, sino que desde Unión Española remarcan que la ANFP reconoció la vigencia del artículo 90°, puesto que en diciembre de 2025 el propio organismo impulsó una propuesta para modificar esa norma ante el Consejo de Presidentes.

Todo indica que se abrirá una disputa judicial de largo aliento en el fútbol chileno y, en medio del inicio de la Liga de Primera 2026, será determinante conocer la estrategia y los argumentos con los que la ANFP enfrentará en tribunales la acción presentada por Unión Española.

