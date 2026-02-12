VIDEO | ¡Preocupación Mundial! Amistoso de Inter de Miami se suspende por preocupante motivo

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¡Una nueva joya nacional! Nicolás Córdova sorprende con chileno-español en La Roja sub-20

¡Le rayaron la cancha! La advertencia de la dirigencia de Colo Colo a Fernando Ortiz
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Dió el golpe en Argentina! Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Buenos Aires
¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago

¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago
¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico

Estamos a sólo cuatro meses del inicio del Mundial 2026 en el norte de nuestro continente, donde las selecciones clasificadas ya están preparando los últimos detalles con algunos duelos amistosos preparatorios para poder llegar de la mejor forma a la cita planetaria sin perder el ritmo de la competencia.

Otro aspecto importante a destacar es que a lo largo del mundo las distintas ligas continúan su curso, por lo que existe el miedo que alguna de las figuras de las diferentes selecciones pueda sufrir alguna inesperada lesión. Esto es algo muy recurrente y no sería la primera vez que en la víspera de un Mundial, hay jugadores que se lo pierden por lesión.

Para esto las diferentes federaciones de las selecciones están muy atentas siguiendo la participación de sus jugadores, además de ver también nuevas alternativas que se puedan sumar a los seleccionados, puesto que en estos meses podría surgir una nueva figura de la cuál no se le tenía la pista en el radar en el último tiempo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Este viernes, el cuadro de Independiente del Valle iba a disputar un interesante amistoso ante el Inter de Miami en Puerto Rico para la preparación de la temporada. Destacamos que este partido se iba a disputar este viernes, ya que debió ser modificado para el próximo jueves 26 de febrero debido a un procupante motivo.

Se encienden las alarmas mundiales

La razón se debe a que Lionel Messi, enorme figura del cuadro del Inter de Miami presentó el día de ayer problemas físicos y no se presentó a los entrenamientos. En un video que subió a sus redes sociales el astro argentino, confirmó que estaría lesionado, donde según la información sería un esguince muscular en el isquiotibial izquierdo y podrá volver a los entrenamientos según lo permita la evolución de sus molestias, lo cuál preocupa de sobremanera a los hinchas pensando también que el Mundial está a la vuelta de la esquina.

Revisa a continuación las palabras del astro argentino:

También te puede interesar: ¡Dió el golpe en Argentina! Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Buenos Aires

NOTAS DESTACADAS

Postulan a Nicolás Córdova para seguir en La Roja.

¡Una nueva joya nacional! Nicolás Córdova sorprende con chileno-español en La Roja sub-20

¡Le rayaron la cancha! La advertencia de la dirigencia de Colo Colo a Fernando Ortiz
Alejandro Tabilo Copa Davis.

¡Dió el golpe en Argentina! Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Buenos Aires
¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago

¿Lo hicieron de nuevo? Gendarmería desata el debate público tras liberar a un reo por error en Santiago
¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago

¿Qué pasó con Aníbal? El misterioso caso de joven detenido por Carabineros y desaparecido en Santiago
Hinchas pelean en arengazo de Colo Colo

¡Una pasión incontrolable! Tierno registro de hincha al conocer a su ídolo de Colo Colo
La tajante decisión de Javier Correa sobre su futuro en Colo Colo

¡Una carta menos! El jugador que le dijo que no a Colo Colo como opción de refuerzo
Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

Sicariato en Lo Espejo: Banda de narcos habría ofrecido millonaria suma a cambio de la vida de alcaldesa

¡El gran damnificado! El jugador sacrificado por Francisco Meneghini en Universidad de Chile

¡Vuelve a las canchas! Esteban Paredes tendrá su primera experiencia como director técnico
“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

“Me dio cualquier patá”: El brutal mensaje que destapó el asesinato de una joven a manos de su padre

¡Con un trafondo solidario! Dónde y a qué hora ver hoy la Noche Alba de Colo Colo
Cristián Zavala - Colo Colo

¡Continúa la teleserie! Nuevas novedades en la posible salida de Cristián Zavala de Colo Colo
Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news

Desinformación en X: INDH en el ojo de la tormenta digital tras masiva difusión de fake news
Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa

Más imputaciones para Ángela Vivanco: Exministra enfrentará nueva formalización por hechos ampliados en Trama Bielorrusa
Exfigura de La Roja y vieja obsesión de Colo Colo ya negocia con dos clubes chilenos

¡Impacto en el fútbol nacional! Exgoleador de La Roja y la U revela que tiene cáncer
Colo Colo abrocha a su sexto refuerzo para esta temporada 2026

¡Una opción menos! Colo Colo pierde una de las cartas como posible refuerzo

¡Terremoto en el fútbol! Líder del Campeonato Nacional podría perder sus puntos por secretaría

¿Podrá estar ante Palestino? Se supo la resolución sobre el caso de Juan Martín Lucero en la U

¿Están matando el fútbol? Las condiciones para el clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido