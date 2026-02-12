VIDEO | ¡Preocupación Mundial! Amistoso de Inter de Miami se suspende por preocupante motivo

Estamos a sólo cuatro meses del inicio del Mundial 2026 en el norte de nuestro continente, donde las selecciones clasificadas ya están preparando los últimos detalles con algunos duelos amistosos preparatorios para poder llegar de la mejor forma a la cita planetaria sin perder el ritmo de la competencia.

Otro aspecto importante a destacar es que a lo largo del mundo las distintas ligas continúan su curso, por lo que existe el miedo que alguna de las figuras de las diferentes selecciones pueda sufrir alguna inesperada lesión. Esto es algo muy recurrente y no sería la primera vez que en la víspera de un Mundial, hay jugadores que se lo pierden por lesión.

Para esto las diferentes federaciones de las selecciones están muy atentas siguiendo la participación de sus jugadores, además de ver también nuevas alternativas que se puedan sumar a los seleccionados, puesto que en estos meses podría surgir una nueva figura de la cuál no se le tenía la pista en el radar en el último tiempo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en el fútbol.

Este viernes, el cuadro de Independiente del Valle iba a disputar un interesante amistoso ante el Inter de Miami en Puerto Rico para la preparación de la temporada. Destacamos que este partido se iba a disputar este viernes, ya que debió ser modificado para el próximo jueves 26 de febrero debido a un procupante motivo.

Se encienden las alarmas mundiales

La razón se debe a que Lionel Messi, enorme figura del cuadro del Inter de Miami presentó el día de ayer problemas físicos y no se presentó a los entrenamientos. En un video que subió a sus redes sociales el astro argentino, confirmó que estaría lesionado, donde según la información sería un esguince muscular en el isquiotibial izquierdo y podrá volver a los entrenamientos según lo permita la evolución de sus molestias, lo cuál preocupa de sobremanera a los hinchas pensando también que el Mundial está a la vuelta de la esquina.

Revisa a continuación las palabras del astro argentino:

También te puede interesar: ¡Dió el golpe en Argentina! Alejandro Tabilo sigue firme en el ATP 250 de Buenos Aires