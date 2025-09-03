Sin miedo a nada: Nick Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla

La histórica Batalla de los Sexos en el tenis se prepara para una nueva edición que enfrentará a Nick Kyrgios con Aryna Sabalenka. En ese contexto, el tenista australiano habló de lo que se viene y humilló sin pelos en la lengua a la mejor tenista del mundo actualmente.

"Voy a darlo todo porque, al final, estoy representando al lado masculino. Yo diría, como, 6-2. Creo que voy a estar bien. Voy a intentarlo. No quiero que ella gane", comenzó diciendo Kyrgios en la previa del evento.

Los dardos de Kyrgios contra Aryna Sabalenka

El australiano no perdió su postura y, en el podcast First and Red, lanzó que "nuestros saques, las mujeres no los pueden devolver, después podemos cortar y tirar dejadas. Ella es del tipo de jugadora que realmente cree que va a ganar… no me va a ganar, hermano. ¿De verdad crees que tengo que esforzarme al cien por ciento?".

Kyrgios fulmina sin filtro a Aryna Sabalenka.

Qué es y cuándo se juega la Batalla de los Sexos

El duelo de Kyrgios y Sabalenka será una nueva edición de un evento que nación por allá en 1973, cuando Billie Jean King se enfrentó a Bobby Riggs en un evento televisado que se terminó convirtiendo en un hito para la igualdad de género, ya que Billie se quedó con la victoria ante su rival.

Esta nueva edición se disputará durante la primera semana de enero de 2026 en Hong Kong, pero los ánimos ya comenzaron a caldearse con mucha anticipación por estas declaraciones de Kyrgios.

