Sin miedo a nada: Nick Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla

Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla.

Por: Fabián Marambio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Fernando Ortiz ya tuvo su primer entrenamiento con Colo Colo

¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo
La Roja ya afina los últimos detalles para enfrentar a Brasil

¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja
Novak Djokovic rompe récord en el US Open.

Bailecito y festejo: Novak Djokovic rompe inédito récord al meterse en las semifinales del US Open
Nicolás Córdova y polémica por nómina en Eliminatorias.

Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias
Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.

¿Debía suspenderse? Diputada Mónica Arce rompe el silencio tras la muerte de su hermano en el Monumental
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Barras U de Chile e Independiente

Llegó el primero: U de Chile recibe potente castigo por incidentes contra Independiente
Polémica propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

¡La mayoría son de Chile! Propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas
Donald Trump revela ataque a Venezuela

Crisis en el Caribe: Donald Trump revela ataque a Venezuela por supuesto tráfico de drogas
Claudio Bravo critica fuertemente a Sammis Reyes

¡Lo repasó con todo! El fuerte ninguneo de Claudio Bravo a Sammis Reyes

La histórica Batalla de los Sexos en el tenis se prepara para una nueva edición que enfrentará a Nick Kyrgios con Aryna Sabalenka. En ese contexto, el tenista australiano habló de lo que se viene y humilló sin pelos en la lengua a la mejor tenista del mundo actualmente.

"Voy a darlo todo porque, al final, estoy representando al lado masculino. Yo diría, como, 6-2. Creo que voy a estar bien. Voy a intentarlo. No quiero que ella gane", comenzó diciendo Kyrgios en la previa del evento.

Los dardos de Kyrgios contra Aryna Sabalenka

El australiano no perdió su postura y, en el podcast First and Red, lanzó que "nuestros saques, las mujeres no los pueden devolver, después podemos cortar y tirar dejadas. Ella es del tipo de jugadora que realmente cree que va a ganar… no me va a ganar, hermano. ¿De verdad crees que tengo que esforzarme al cien por ciento?".

Quizás te pueda interesar: Bailecito y festejo: Novak Djokovic rompe inédito récord al meterse en las semifinales del US Open

Kyrgios humilla a Aryna Sabalenka antes de la Gran Batalla.
Kyrgios fulmina sin filtro a Aryna Sabalenka.

Qué es y cuándo se juega la Batalla de los Sexos

El duelo de Kyrgios y Sabalenka será una nueva edición de un evento que nación por allá en 1973, cuando Billie Jean King se enfrentó a Bobby Riggs en un evento televisado que se terminó convirtiendo en un hito para la igualdad de género, ya que Billie se quedó con la victoria ante su rival.

Esta nueva edición se disputará durante la primera semana de enero de 2026 en Hong Kong, pero los ánimos ya comenzaron a caldearse con mucha anticipación por estas declaraciones de Kyrgios.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

NOTAS DESTACADAS

Fernando Ortiz ya tuvo su primer entrenamiento con Colo Colo

¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo
La Roja ya afina los últimos detalles para enfrentar a Brasil

¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja
Novak Djokovic rompe récord en el US Open.

Bailecito y festejo: Novak Djokovic rompe inédito récord al meterse en las semifinales del US Open
Nicolás Córdova y polémica por nómina en Eliminatorias.

Fuerte y claro: Nicolás Córdova responde por qué no citó jugadores de Coquimbo Unido a La Roja en las Eliminatorias
Mónica Arce rompe el silencio por muerte de su hermano.

¿Debía suspenderse? Diputada Mónica Arce rompe el silencio tras la muerte de su hermano en el Monumental
Cambio de hora en chile

Cambio de hora en Chile: cuándo es, qué regiones están exentas y cómo prepararse
Barras U de Chile e Independiente

Llegó el primero: U de Chile recibe potente castigo por incidentes contra Independiente
Polémica propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas

¡La mayoría son de Chile! Propuesta sobre autos robados que llegan a Bolivia desata ola de críticas
Donald Trump revela ataque a Venezuela

Crisis en el Caribe: Donald Trump revela ataque a Venezuela por supuesto tráfico de drogas
Claudio Bravo critica fuertemente a Sammis Reyes

¡Lo repasó con todo! El fuerte ninguneo de Claudio Bravo a Sammis Reyes
La última carta de Independiente ante Universidad de Chile

¿Asustado Potter? La desesperada medida de Independiente ante Universidad de Chile
Jeannette Jara

¡Aprovechó de mandarle un palo a Kast! Jara respondió a dichos de Matthei sobre reforma de pensiones
Se juegan los cuartos de final del Us Open

¡Solo avanzarán los mejores! Ya se disputan los cuartos de final del US Open
Superclásico

Escándalo en el Superclásico: el polémico informe arbitral de Cristián Garay tras la tragedia en el Monumental
los nexos con la política del fallecido hincha de Colo Colo

¡Nuevos antecedentes! Hincha de Colo Colo fallecido era hermano de conocida diputada
Revelan nuevos videos del Caso Bruma

“Basta de mentiras”: Revelan videos del Cobra que darían siniestro vuelco al Caso Bruma
El mal presente del tenis chileno para la Copa Davies

¡Pésimo precedente! Representante nacional en Copa Davies cae ante el 443 del mundo
Carolina Tohá

¡Hasta Jara se pronunció! Carolina Tohá tomó por sorpresa a la bancada oficialista al reaparecer en encuentro del PL
Arturo Vidal Superclásico

¡Con una fuerte restricción! ANFP sorprende en la venta de entradas para la Supercopa
Fallece monseñor Alejandro Goic a los 85 años

¿Quién fue el monseñor Alejandro Goic? El “Obispo Rojo” reconocido por su potente obra social