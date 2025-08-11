La nueva apuesta de José Antonio Kast con Rodolfo Carter a la cabeza: “Necesita una voz que los represente”

Luego de no lograr consolidar su aspiración presidencial dentro de la UDI, Rodolfo Carter —exalcalde de La Florida— reaparece en la escena política como postulante al Senado por la región de La Araucanía.

Pasa que a eso de las nueve de la mañana, José Antonio Kast —líder del Partido Republicano— lo presentó a través de sus redes sociales durante una reunión que tuvieron los dos en Temuco.

Ambas figuras coincidieron a la hora del desayuno donde compartieron unos huevos revueltos, café con leche, jugo y fruta. “En Temuco, junto a Rodolfo Carter, quien ha asumido el enorme desafío de postularse como senador en la Araucanía”, declaró el candidato presidencial en su cuenta de X.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Luego, en relación a la zona, detalló: “Una región golpeada por el terrorismo, el narcotráfico y el abandono”, por lo que “necesita una voz que los represente con fuerza en el Congreso”.

Recordemos que el exmilitante de la UDI, intentó competir ante Evelyn Matthei para ser la carta presidencial de Chile Vamos en una primaria que finalmente no ocurrió. Tras eso, llegó a un acuerdo con los republicanos, y en junio lo presentaron en la campaña de Kast, según consignó T13.

Rodolfo Carter ya había expresado su interés en llegar al Senado, inicialmente apuntando a representar a la Región de Valparaíso. No obstante, dentro del Partido Republicano hay esfuerzos por mantener presencia en La Araucanía, luego de que Carmen Gloria Aravena dejara la colectividad tras ser cuestionada por respaldar el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, por lo que no irá a la reelección.

Redes sociales divididas

En tanto, los seguidores del republicano no tardaron en dejar palabras de apoyo frente al anuncio. "Esperemos que Rodolfo Carter pueda hacer algo por la región, contra el terrorismo y la delincuencia que está por las nubes, acá hasta ahora los que son de la región no han hecho nada" y "Soy de temuco y mi voto junto con el de mi madre ya esta para uds 2. Un gran presidente y un gran senador para la Araucania y Chile", fueron algunos de los comentarios.

Eso sí, no estuvo exento de crítica, pues otros usuarios apuntaron contra la no residencia de Carter en la región. "Ni siquiera vive en la Araucania, urge modificar requisitos para postularse y que al menos tenga su domicilio unos 5 años antes de la elección en la región, que vergüenza más grande, que se quede en La Florida nomas", "Por qué no va de candidato en su Región ??? Aquí en La Araucanía sobran buenos candidatos que si son de La Araucanía." y "Si resulta electo no vendrá más a la Araucanía, tal como pasó con otros candidatos. Ese cuento ya lo sabemos. Votemos por gente de la Región", criticaron los cibernautas.