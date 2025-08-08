José Antonio Kast lanzó dura acusación contra Jeannette Jara: Ella le respondió con todo

Jeannette Jara y José Antonio Kast volvieron a tener un fuerte encontrón, luego de que una declaración de la candidata respaldada por el oficialismo en un debate reciente desatara una nueva polémica entre ambos.

Durante un conversatorio organizado por estudiantes de Minería, ayer miércoles, Jara dijo, en alusión a Kast: “Aquí hay gente que dijo que en la primaria (del oficialismo) se habló de nacionalizar el cobre y eso jamás se tocó”.

Tras el debate, el republicano recurrió a sus redes sociales para refutar las palabras de la exministra. En su publicación, incluyó un fragmento del programa que ella presentó durante las primarias, en el que se lee: “promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre”.

La candidata del gobierno salió a "desmentir" que en las primarias haya propuesto nacionalizar el cobre y el litio.



El problema es que su programa dice, literalmente, que va a nacionalizar el cobre y el litio

Todo apuntaba a que la candidata de centroizquierda abordaría la controversia este jueves, durante un foro convocado por asociaciones del transporte. Pero, contra lo previsto, decidió no asistir al encuentro.

El representante de la derecha no dejó pasar la ocasión para lanzar críticas directas contra la favorita en los sondeos. Apenas comenzó el evento, la emplazó y la acusó de “mentir”.

“Uno se puede equivocar en la vida, uno puede rectificar alguna postura, incluso alguno puede cambiar de opinión, pero lo que uno no puede hacer es mentir (...) Le dejo la pregunta a ella, de si va a volver a faltar a la verdad”, sostuvo.

Jeannette Jara responde con todo

Durante una conversación en radio, Jara fue interrogada sobre el contenido de su propuesta programática. Admitió que hubo “un error”, criticó duramente a Kast y descartó que su ausencia en el debate estuviera relacionada con la polémica.

“No aceptaré que quien lidera un sector que ha montado campañas de desinformación contra su propia candidata y contra el Presidente de la República, venga ahora a tratarme de mentirosa”, comenzó diciendo.

“Sí, hubo un error en el programa, y será corregido en el que está en construcción. Tengo la hidalguía de reconocer esto”, reconoció después la candidata del oficialismo.

“Pero aquí lo de fondo es otra cosa: proponemos una minería sustentable, con un rol protagónico del Estado, que dinamice el desarrollo y lo lleve a todos los hogares, no a los mismos de siempre. Justamente lo contrario a lo que José Antonio Kast ha defendido toda su vida: privilegios para unos pocos”, sentenció Jeannette Jara.