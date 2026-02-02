¿La derecha divida? José Antonio Kast recibe presiones de la UDI para rechazar postulación de Bachelet a la ONU

Por: Catalina Martínez

Luego de meses de anticipación, el presidente Gabriel Boric dio el paso final y formalizó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, lo cual no tardó en generar reacciones. Desde la UDI, por ejemplo, expusieron presiones a José Antonio Kast para que su gobierno no entregue respaldo a la exmandataria.

Henry Leal, jefe de la bancada, sostuvo que, a su juicio, los resultados de las administraciones de Bachelet no se condicen con los estándares que exige un liderazgo llamado a tener proyección internacional.

El liderazgo internacional exige trayectorias que den cuenta de resultados concretos y de una gestión eficaz frente a desafíos complejos. En materias como seguridad ciudadana, crecimiento económico y educación pública, los Gobiernos de la expresidenta Bachelet no lograron responder adecuadamente a las necesidades de los chilenos”, afirmó, según recogió Radio ADN

Según el citado medio, los parlamentarios señalaron que una postulación de esta naturaleza no debe interpretarse como un reconocimiento político, sino como una responsabilidad que exige credibilidad y capacidad de gestión.

Esperamos que el Presidente electo evalúe esta solicitud con responsabilidad, priorizando el interés del país y el tipo de liderazgo que Chile necesita proyectar ante el mundo”, sentenció Leal. 

¿Qué dijo Kast sobre la candidatura? 

En tanto, el presidente electo eludió pronunciarse respecto a la candidatura, aclarando: “No tengo por qué pronunciarme si es aceptado o no aceptado lo que ha hecho el presidente de la República”.

Así, José Antonio Kast zanjó cualquier posibilidad de posicionarse por el momento: “El día 11 de marzo yo recién asumo como presidente de la República y ya lo señalé y lo vuelvo a reiterar. Mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”.

